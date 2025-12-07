Black Friday vygeneroval najvyššie tržby v histórii slovenského elektronického obchodovania

V porovnaní s minuloročnými 14,5 miliónmi ide o medziročný nárast takmer o štvrtinu.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Online nákupy
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Financie všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Týždeň výpredajových akcií známy ako Black Friday zaznamenal tento rok na Slovensku historicky najvyšší obrat v oblasti elektronického obchodovania. Podľa údajov spoločnosti Shoptet, ktorá poskytuje technické riešenia pre viac než 7 600 slovenských e-shopov, dosiahli zákazníci v tomto období nákupy v hodnote 18 miliónov eur. V porovnaní s minuloročnými 14,5 miliónmi ide o medziročný nárast takmer o štvrtinu.

Prudký nárast tržieb

S prudkým rastom tržieb rástol aj počet vybavených objednávok. Zatiaľ čo vlani e-shopy za Black Friday týždeň odbavili približne 170-tisíc zásielok, tento rok ich počet vzrástol na 200-tisíc. „Zákazníci objednávali viac ako v minulosti a priemerná výška zľavy sa pohybovala okolo 20 percent. Zákon zároveň ukladá povinnosť uvádzať najnižšiu cenu, za ktorú bol produkt predávaný v priebehu 30 dní pred akciou, čo ľuďom uľahčuje orientáciu v reálnych zľavách,“ uviedol marketingový riaditeľ spoločnosti Shoptet Ivo Mrena.

Zľavy netrvali len počas jedného týždňa. Viacero online obchodov ich spustilo už začiatkom novembra. Dôvody boli najmä logistické – snaha rozložiť nápor objednávok na dlhšie obdobie a zároveň predbehnúť konkurenciu. „Vidíme, že zákazníci si na zľavové kampane v tomto čase zvykli a často ich využívajú nielen na nákup darčekov, ale aj na bežné potreby. Mnohí cielene čakajú na túto časť roka, aby nakúpili výhodnejšie,“ doplnil Mrena.

Rekordný november

Z pohľadu predajov bol rekordný celý november. Tržby slovenských e-shopov počas tohto mesiaca prekročili hranicu 61,9 milióna eur, čo predstavuje 19-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Počet spracovaných objednávok sa vyšplhal takmer na 700-tisíc.

Z hľadiska sortimentu dominoval tovar určený pre dom a záhradu. Druhú priečku obsadili kozmetické výrobky a parfumy a tretia najvyhľadávanejšia kategória zahŕňala oblečenie a módne doplnky.

Najčastejšie využívaným spôsobom úhrady bola aj tento rok dobierka. Hneď za ňou nasledovala platba kartou prostredníctvom služby Shoptet Pay. Obe formy platby dominovali pri nákupoch do 100 eur. V prípade drahších objednávok či nákupov na firmu zákazníci častejšie volili bankový prevod alebo úhradu pri osobnom prevzatí.

V oblasti doručovania si prvenstvo udržala Packeta (Zásielkovňa), ktorá za e-shopy fungujúce na platforme Shoptet doručila viac než 250-tisíc zásielok. Nasledovali kuriérska služba GLS a Slovenská pošta.

Firmy a inštitúcie: PacketaShoptetSlovenská pošta
Okruhy tém: Black Friday eshopy kuriérske služby Obrat Online nákupy Tržby
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk