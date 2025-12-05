Domácnosti míňajú opatrne, rast ekonomiky brzdí slabý dopyt aj neistota

Najnovšie údaje Štatistického úradu o vývoji slovenského hospodárstva za tretí štvrťrok potvrdzujú obraz ekonomiky, ktorá síce rastie, no zostáva výrazne utlmená a bez silnejšieho motoru. Medziročný rast HDP na úrovni 0,9 % je najlepší v tomto roku, no podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka ekonomika sa stále pohybuje nad nulou, no dynamiku stále nenašla a nedosiahla ani jedného percenta, hoci medzištvrťročne vzrástla o 0,3 %.
Slabá spotreba domácností brzdí výkon ekonomiky
Spoločným menovateľom analytických hodnotení je kombinácia opatrnej spotreby domácností, slabej dôvery a externých rizík, ktoré držia výkon hospodárstva pri zemi. Spotreba domácností rástla iba o 0,4 %, čo predstavuje najslabší výsledok za viac ako rok.
Slováci míňajú viac, sporí sa menej. Rast vkladov sa podľa Národnej banky spomalil na polovicu
Podľa Boháčka ide o dôsledok vyššej opatrnosti, menšieho priestoru v rozpočtoch a pretrvávajúcej neistoty o budúcich príjmoch. Tento trend môže byť limitom aj vo zvyšku roka, keďže mnohé odvetvia stoja práve na domácom dopyte.
Podobne to vidí aj analytik Slovenskej sporiteľneMatej Horňák. „Domácnosti od začiatku roka čelia zvýšenej inflácii a zhoršujúcemu sa makroekonomickému prostrediu,“ uviedol Horňák. To stláča nakupovanie a motivuje k sporeniu.
Investície rástli najmä vďaka eurofondom
Pozitívnejšie sa vyvíjala investičná aktivita, ktorá pridala ekonomike približne jeden percentuálny bod. Jej rast súvisí s rýchlejším čerpaním európskych zdrojov a pokračujúcimi projektmi z plánu obnovy, no podľa Horňáka vidieť aj oživenie investícií v súkromnom sektore.
Priemysel sa síce nachádza iba v miernom pluse, no po slabšom období sa jeho výpadky postupne zmierňujú, pričom obnovovanie dôvery v západnej Európe vytvára priestor na stabilnejší externý dopyt.
Export bol najväčším prekvapením
Najväčším prekvapením tretieho kvartálu bol podľa Horňáka zahraničný obchod. Slovenský export medziročne vzrástol o viac ako jedno percento, kým importy iba o 0,2 %.
Vďaka tomu sa zahraničný obchod stal tentokrát ťahúňom rastu. Horňák však upozorňuje, že oslabenie aktivity v zahraničí sa môže s oneskorením prejaviť aj na našom exportnom výkone.
Ekonomiku brzdí aj fiškálna konsolidácia
Analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák dodáva, že lepšie čísla treba čítať s opatrnosťou, keďže ich podporila priaznivejšia porovnávacia báza z minulého roka a vplyv fiškálnej konsolidácie zostáva citeľný. „Fiškálna konsolidácia, ktorá výrazne zvýšila daňové zaťaženie ekonomiky, tlmí domácu aktivitu aj rast,“ povedal Koršňák.
Slovensko má za sebou len tretinu konsolidácie. Národná banka varuje, že dlh môže opäť narásť
Slovenský priemysel sa zároveň musí vyrovnávať s obchodnými bariérami, ktoré zasiahli vývoz automobilov do USA. Koršňák pripomína, že hoci letná úprava ciel priniesla časť úľavy, americká protekcionistická politika bude naďalej brzdiť slovenský export. Pomáha aspoň posilnenie pozície na európskom trhu a modernizácia výrobných kapacít.
Výhľad zostáva zmiešaný
Výhľad zostáva podľa všetkých analytikov zmiešaný. Boháček hovorí o ekonomike, ktorá zostáva v režime pomalého postupu, bez jasného motora. Horňák očakáva celoročný rast na úrovni 0,7 %, pričom zásadným faktorom bude obrat v Nemecku a efekt uvoľňovania menovej politiky v eurozóne.
Koršňák predpokladá, že dno ekonomika prekonala v druhom štvrťroku a v roku 2026 by rast mohol jemne prekonať hranicu jedného percenta, ale upozorňuje aj na riziká v podobe ďalšej vlny konsolidácie, ktorá zasiahne čisté príjmy domácností a živnostníkov.