Bankroty firiem pokračovali aj v októbri, najväčším dlžníkom je firma prepojená s Bašternákom

Október priniesol do firemného prostredia na Slovensku stabilný, no nelichotivý obraz. Zbankrotovalo 29 podnikateľských subjektov, rovnako ako v septembri. Vyplýva to z analýz spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, podľa ktorých dlžia tieto firmy štátu spolu viac ako 12,2 milióna eur.
Najväčšiu časť tvoria nedoplatky na daniach, ktoré dosahujú 11,8 milióna eur, pričom významné záväzky eviduje aj Sociálna poisťovňa so sumou 339-tisíc eur a Všeobecná zdravotná poisťovňa za takmer 93-tisíc eur.
Daňový dlh presahujúci dva milióny
Medzi októbrovými bankrotmi vyniká niekoľko prípadov s mimoriadne vysokými dlhmi. Najväčším dlžníkom je firma N-Bonaparte, s. r. o., prepojená s odsúdeným podnikateľom Ladislavom Bašternákom, ktorá stála za výstavbou známeho bratislavského komplexu Bonaparte. Spoločnosť, pôsobiaca v realitnom biznise, zanechala po sebe dlh voči daňovým orgánom vo výške 2,4 milióna eur, čím sa stala rekordérom mesiaca.
Medzi výrazných bankrotérov patrí aj Metal Machinery, s. r. o. zo Žilinského kraja, ktorá pôsobila na trhu od roku 2009. Kedysi prosperujúca firma s tržbami presahujúcimi 3,6 milióna eur v roku 2020 sa postupne prepadla. V roku 2024 už len ťažko dosahovala miliónovú hranicu.
Ďalším veľkým menom je Eurotransport SK, s. r. o., bratislavská spoločnosť s poľským pozadím, ktorá sa s viac ako dvojmiliónovým dlhom stala druhým najväčším daňovým dlžníkom po N-Bonaparte. Firma ešte v roku 2020 vykázala zisk a tržby vyše 5,5 milióna eur, no neskôr prestala zverejňovať účtovné závierky a napokon skončila v konkurze. Do zoznamu miliónových dlžníkov pribudla aj Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a. s. s nedoplatkom 1,8 milióna eur a Yetti, s. r. o. z Dolného Dubového, ktorá dlhuje viac ako 1,5 milióna eur.
Z celkového počtu októbrových bankrotov tvorili 26 spoločnosti s ručením obmedzeným, teda takmer 90 %, a tri akciové spoločnosti. Väčšina z nich bola z kategórie malých podnikov. Len jeden subjekt zamestnával 10 až 19 ľudí, ďalších 11 malo menej než 10 zamestnancov a 16 firiem malo počet pracovníkov neznámy. Geograficky dominoval Bratislavský kraj s 11 konkurzmi, nasledoval Košický kraj so štyrmi, kým v Nitrianskom zbankrotoval len jeden podnik. Najčastejšie zasiahnutými odvetviami boli veľkoobchod, maloobchod a priemysel, po šesť prípadov v každom.
Výrazné legislatívne zmeny
Analytici CRIF upozorňujú aj na výrazné legislatívne zmeny. Od 1. októbra 2025 začal fungovať nový Register predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní (REPLIK), ktorý nahradil pôvodný Register úpadcov. V novom systéme sa po novom zverejňujú všetky rozhodnutia a oznamy o insolvenčných konaniach, ktoré sa dovtedy publikovali v Obchodnom vestníku.
Ako vysvetlila hlavná analytička CRIF Jana Marková, základným rozdielom oproti predchádzajúcemu zneniu zákona je, že sa explicitne upravuje okamih vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie. „Právne účinky nastávajú deň po zverejnení uznesenia súdu v insolvenčnom registri, bez ohľadu na jeho právoplatnosť,“ uviedla.
Zavedenie nového systému však sprevádzajú technické problémy, ktoré spôsobili nepresnosti v dátumoch zverejnení, duplicitné oznamy či chýbajúce rozhodnutia. „Aj z uvedených dôvodov nemusí byť štatistika za mesiac október, prípadne aj v ďalších mesiacoch, totožná so štatistikou na webovej stránke REPLIK,“ dodala Marková.
Podľa CRIF bolo v októbri okrem 29 vyhlásených konkurzov zaznamenaných aj 11 zastavení konaní a 26 zrušení konkurzov pre nedostatok majetku. Ďalších 12 firiem čelí začatiu konkurzného konania. Vývoj tak naznačuje, že tlak na podniky pretrváva, pričom nové technologické a legislatívne zmeny v oblasti insolvencií môžu v nasledujúcich mesiacoch priniesť ešte neprehľadnejšie prostredie.