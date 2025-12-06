Očakávania rastu platov na Slovensku narážajú na realitu ekonomiky, odborníci upozorňujú, že skoky nad 5 percent budú vzácne

Aj medzi tými, ktorí rast mzdy očakávajú, prevláda skôr umiernenosť.
Nálada medzi slovenskými zamestnancami pred začiatkom roka 2026 ukazuje opatrný optimizmus. Najnovší prieskum JobsIndex spoločnosti Alma Career Slovakia uskutočnený na vzorke 1 007 pracujúcich ukazuje, že tretina zamestnancov očakáva zvýšenie mzdy a ďalšia štvrtina to nevylučuje. Spolu tak takmer 60 percent verí, že si v novom roku finančne polepší. Ako upozorňujú autori prieskumu, nálada je u nás o niečo slabšia ako v Česku, kde rast platu predpokladajú takmer dve tretiny zamestnancov.

Zhruba 12 percent opýtaných považuje rast mzdy za nepravdepodobný, čo naznačuje rastúcu polarizáciu medzi jednotlivými segmentmi pracovného trhu. Kým technicky orientovaní špecialisti, tzv. „technické biele goliere“, a zamestnanci školstva a zdravotníctva patria medzi najoptimistickejších. Až 71 percent z nich očakáva alebo nevylučuje rast mzdy. Najmenej pozitívne to vidia pracovníci v službách a obchode. V týchto odvetviach verí v navýšenie príjmu len niečo vyše polovice zamestnancov.

Očakávania výšky zvýšenia mzdy

Aj medzi tými, ktorí rast mzdy očakávajú, prevláda skôr umiernenosť. Takmer polovica predpokladá nárast maximálne do 5 percent, zatiaľ čo približne tretina dúfa v 6 až 10 percent. Produktový manažér portálu Platy.sk Miroslav Dravecký upozorňuje, že očakávania zamestnancov odrážajú realitu ekonomiky.

„Predpokladaná inflácia osciluje okolo 4 percent a v roku 2026 by mala byť približne na úrovni 3 percent. Zamestnávatelia môžu mzdy upravovať najmä s ohľadom na tieto čísla,“ vysvetľuje. Zároveň dodáva, že v súkromnom sektore bude pre mnohé podniky ťažké ísť nad 5-percentné zvýšenie. „Výnimkou sú vysoko kvalifikovaní ľudia, ktorých je na trhu nedostatok,“ zdôrazňuje Dravecký.

Nespokojnosť so spodnou hranicou zvýšenia

Zaujímavosťou však je, že väčšina zamestnancov považuje 5-percentný rast za nedostatočný. Ak pracujúci očakávajú zvýšenie na spodnej hranici, vo veľkom by preferovali 10 až 15 percent, prípadne skok až nad 20 percent. Najkritickejšie sú práve profesie, ktoré zároveň patria medzi najoptimistickejšie, a to školstvo a zdravotníctvo. Ide o odvetvia, kde mzdy dlhodobo zaostávajú a nespokojnosť sa premieta aj do očakávaní.

Naopak, v skupine, ktorá predpokladá rast nad 5 percent, panuje výrazne vyššia spokojnosť. Viac ako polovica ho považuje za primeraný. Tí, ktorí by si predstavovali ešte vyšší nárast, najčastejšie hovoria o potrebe 20-percentného skoku, najmä zamestnanci s najnižšími príjmami a opäť pracovníci verejných služieb. Dravecký však upozorňuje, že takéto zvýšenie nie je reálne bez zmeny pracovnej pozície či zodpovednosti. „Skokový nárast mzdy je v praxi možný iba vtedy, keď zamestnanec prejde na kvalifikovanejšiu prácu,“ uzavrel.

