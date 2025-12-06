Globálne akciové trhy sa vyvíjali zmiešane

Globálne akciové trhy v piatok uzavreli zmiešane. Náladu posilnili nádeje na znižovanie sadzieb americkou centrálnou bankou. Zisky trhov však brzdili pretrvávajúce obavy z inflácie.
Optimisti na trhu teraz očakávajú, že americký Federálny rezervný systém zníži sadzby nielen tento mesiac, ale aj niekoľkokrát počas budúceho roka. Takéto očakávania sú však podmienené utlmenou infláciou.
Priemyselný index Dow Jones stúpol o 0,2 percenta na 47 954,99 bodu, index S&P 500 vzrástol tiež o 0,2 percenta, a to na 6 870,40 bodu, a technologický Nasdaq si prilepšil o 0,3 percenta na 23 578,13 bodu.
Index britskej burzy FTSE 100 však klesol o 0,5 percenta na 9 667,01 bodu a francúzsky CAC 40 si pohoršil 0,1 percenta na 8 114,74 bodu. Nemecký DAX sa posilnil o 0,6 percenta na 24 028,14 bodu.