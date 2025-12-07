Čas je najlepší investor, rozdiel medzi 20-ročným a 50-ročným štartom môže byť aj 230-tisíc eur

Investovanie je jednou z mála oblastí života, kde čas pracuje na strane človeka. Čím skôr človek začne, tým väčší majetok dokáže do dôchodku vytvoriť. A rozdiel medzi skorým a neskorým štartom je priepastný.
Prieskum spoločnosti Ipsos pre Finax ukazuje, že na Slovensku má skúsenosť s investovaním približne tretina populácie, pričom najsilnejšia skupina sú mladí ľudia vo veku 25 až 34 rokov, investuje takmer polovica z nich, z toho 29 percent pravidelne. Dáta zároveň potvrdzujú železné pravidlo investovania, skorý štart znamená dramaticky vyšší výsledok.
Skorý štart ako najväčšia výhoda
Modelový príklad Finaxu ilustruje rozdiel jasne. Ak dvadsaťročný človek investuje pravidelne 100 eur mesačne a dosahuje priemerný reálny výnos šesť percent, v 65 rokoch môže mať v dnešných cenách majetok viac ako 260-tisíc eur. Ten istý človek, ak začne až v päťdesiatke, nazbiera za 15 rokov len približne 30-tisíc eur.
Pri rovnakom mesačnom príspevku tak skorší investor získa deväťnásobok majetku oproti tomu, kto začal o tri desaťročia neskôr. Zložené úročenie jednoducho potrebuje čas, nie veľké peniaze. Na túto asymetriu upozorňuje aj hovorkyňa Finaxu Linda Gáliková.
„Najlepší čas začať investovať bol včera. Druhý najlepší je začať hneď. Skorý štart dramaticky zvyšuje výsledný majetok vďaka zloženému úročeniu,“ vysvetľuje. Podľa nej dvadsiatnik zhodnotí svoje vklady až päťnásobne, kým päťdesiatnik získa len zlomok tejto hodnoty. A ak by ho chcel dohnať, musel by investovať mesačne deväťkrát viac. Pre človeka v strednom veku to pritom nemusí byť reálne.
Mladí chcú investovať viac
Prieskum zároveň ukazuje, že investovať plánuje až 30 percent mladých vo veku 18 až 24 rokov a pätina ľudí z kategórie 25 až 44 rokov. K rozhodnutiu podľa Gálikovej často pomáhajú aj rôzne akcie či znížené poplatky, vďaka ktorým môže byť rozdiel medzi štandardnými nákladmi a výhodnou ponukou pri investovaných 10-tisícoch eur až 100 až 300 eur ročne.
Pre tých, ktorí začnú investovať neskoro, existujú len tri cesty, ako sa priblížiť k výsledkom skorších investorov. Prvou je výrazne vyšší pravidelný príspevok. Päťdesiatnik by musel investovať približne 913 eur mesačne, aby sa v 65 rokoch dostal na rovnakých 262-tisíc eur ako dvadsaťročný investor so stovkou mesačne.
Trpezlivosť je kľúčom k budovaniu majetku
Druhou možnosťou je jednorazová investícia. V takom prípade by musel disponovať kapitálom vo výške približne 110-tisíc eur, aby sa za 15 rokov dostal k rovnakej cieľovej sume. Poslednou cestou je kombinácia oboch prístupov. Napríklad jednorazovo investovať 50-tisíc eur a k tomu prispievať 500 eur mesačne počas 15 rokov.
Podľa Gálikovej je najväčšou silou investora čas, nie výška vkladu. „Časový faktor je najsilnejším nástrojom investora. Skorý štart umožňuje využiť exponenciálny rast majetku a znižuje tlak na vysoké jednorazové sumy či vysoké mesačné príspevky. Investovanie nie je len o výške sumy, ale hlavne o trpezlivosti a dlhodobom časovom horizonte,“ dodáva.