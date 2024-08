Je rozvoj umelej inteligencie ďalšou technologickou revolúciou? V budúcnosti môže prispieť k vyšším aj nižším cenám

Nástroje takzvanej generatívnej umelej inteligencie sa do našich životov dostávajú tempom, ktoré prekonáva príchod internetu, či smartfónov. Ako uvádzajú analytici úseku meny, štatistiky a výskumu v Národnej banke Slovenska, nástroje ako ChatGPT by sa dnes v testoch čitateľskej gramotnosti umiestnili pomerne vysoko.

Prečíta za nás 40-stranový článok a vyberie z neho to dôležité alebo napíše pracovný report namiesto nás. Kto v súčasnosti nepoužíva umelú inteligenciu na uľahčenie života, je podľa analytikov ako keby bol kedysi bez mobilu.

AI používa menej ako päť percent firiem

Príkladom využitia umelej inteligencie je aj strojové učenie, ktoré využívajú investičné fondy na predpovedanie trendov na burze alebo konzultantské firmy na rýchlu analýzu veľkých dát. Aj napriek svojmu potenciálu však momentálne generatívnu umelú inteligenciu vo veľkom rozsahu používa menej ako 5 % firiem.

Očakáva sa, že počet firiem využívajúcich generatívnu umelú inteligenciu sa v nasledujúcich rokoch výrazne zvýši. V popredí budú sektory ako profesionálne služby a poradenstvo, či financie a IT. No vo vysoko technologických odvetviach, ako sú informačné služby a výpočtová infraštruktúra, je miera využívania podľa analytikov národnej banky vyššia.

Potenciál umelej inteligencie prilákal pozornosť nielen používateľov, ale aj investorov. Tí vkladajú veľké sumy do firiem, ktoré ju vyvíjajú. Tieto spoločnosti dokázali zatiaľ z počiatočných investícií profitovať viac ako firmy, ktoré samotnú umelú inteligenciu využívajú.

V posledných šiestich mesiacoch sa zisky na akciových trhoch sústredili najmä na firmy, ktoré vyrábajú hardware a software pre umelú inteligenciu, ako sú výrobcovia polovodičov a poskytovatelia cloudových služieb.

Ďalšia technologická revolúcia?

Preto je v súčasnosti možno vidieť veľký boom firiem ako Open AI, teda poskytovateľ ChatGPT, a oveľa menší boom firiem, ktoré ho využívajú, napríklad pri pásovej výrobe. Kým investície do technologických firiem prúdia už dnes, zisky zo zvýšenej produktivity sa očakávajú podľa analytikov až časom.

To, či umelá inteligencia spôsobí ďalšiu technologickú revolúciu, bude podľa odborníkov závisieť od toho, či sa rozšíri naprieč celou ekonomikou. Jej potenciál zvyšovať produktivitu práce a činností firiem je nepopierateľný. Umožňuje efektívnejšie rozhodovanie, znižuje čas strávený na opakujúcich sa úlohách a prináša možnosť sústrediť sa na inovácie.

Vyššia produktivita v jednotlivých firmách však nemusí automaticky viesť k vyššej produktivite celej ekonomiky. Kľúčovým rizikom je to, že by niekoľko veľkých spoločností mohlo ovládnuť tento trh, čo by mohlo viesť k zvýšeniu cien. Je preto podľa analytikov dôležité, aby sa výhody umelej inteligencie rozširovali rovnomerne, čím by zvýšená produktivita priniesla dlhodobý prospech pre nás všetkých.

Vytváranie nových príležitostí

Nové technológie nás môžu v práci nahradiť, ale dokážu vytvoriť aj nové príležitosti. Vďaka umelej inteligencii preberajú stroje a technológie úlohy, ktoré doteraz vykonávali ľudia. To môže viesť k strate niektorých pracovných miest. Na druhej strane, efektívnejšia výroba môže vďaka automatizácii znižovať ceny produktov a služieb.

Tie tak môžu byť pre spotrebiteľov atraktívnejšie, čo by umožnilo firmám vyrábať viac a vytvoriť nové pracovné miesta tam, kde stroje nestačia. Nové pracovné príležitosti môžu vzniknúť aj priamo v technických odvetviach, ktoré budú potrebovať čoraz viac odborníkov na prácu s novými technológiami.

Naopak, sektory, ktoré dnes technologicky zaostávajú, môžu mať podľa analytikov problém prijať nové technológie a môžu zaostávať do budúcna ešte viac.

Rozvoj umelej inteligencie môže v budúcnosti podľa odborníkov prispieť k vyšším aj nižším cenám. Zvýšená efektivita a produktivita môže priniesť lacnejšie výsledné produkty a služby. Keď umelá inteligencia zrýchli prácu a robí ju efektívnejšie, firmy nemusia zamestnávať toľko ľudí.

Hľadanie lacnejších možností

Hrozí im preto menej, že v niektorých obdobiach pocítia nedostatok zamestnancov, o ktorých by museli bojovať zvyšovaním platov. Keď firma minie menej peňazí na platy, môže si dovoliť predávať produkty lacnejšie. Umelá inteligencia tiež poskytuje lepšie nástroje na porovnávanie cien, čo ľudí motivuje hľadať lacnejšie možnosti.

Naopak, zvýšené využívanie umelej inteligencie zvyšuje spotrebu elektriny, čo vedie k vyšším cenám energií. Táto technológia zároveň umožňuje firmám lepšie analyzovať trh. Pomáha im pochopiť záujem o ich výrobky či služby a tiež reakcie ľudí na zmeny cien. Ak zistia, že sú zákazníci ochotní platiť viac, môžu svoje ceny zvýšiť.