Inflácia opäť skĺzla na svoje dno, nebude tam však podľa analytikov dlho

Inflácia sa v júni vrátila na trojročné minimum. Podľa Štatistického úradu SR dosiahla v medziročnom porovnaní rast 2,1 %. Zlacneli len produkty v kategórii rekreácia a kultúra, ostatné zdraželi. Najviac ceny ovplyvnili reštaurácie a hotely, doprava, alkohol a tabak, ako aj vzdelávanie a zdravotníctvo.

Ceny potravín medziročne stúpli o 0,5 %. Mäso, mlieko, syry, vajcia, ovocie a zelenina zlacneli. Zdraželi oleje, tuky, chlieb, obilniny, ryby, cukor a cukrovinky.

Ceny bývania a energií boli medziročne bez zmeny. Zlacnelo nájomné o 0,4 % a pevné palivá o 1,4 %. Zdraželi však ostatné položky, ako údržba, opravy, odvoz odpadu, voda, či stočné.

Efektívne dno

„Inflácia sa na Slovensku v júni znížila opäť na trojročné minimum, čím sa vrátila na svoje odhadované efektívne dno. Odchýlky vo vývoji cien služieb, pečiva, alebo vybraných nákladov na bývanie, budú v nasledujúcich mesiacoch prispievať k rozkolísanejšiemu vývoju inflačných indexov,“ pokračoval analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Celková miera inflácie v národnej metodike by mala v tomto roku podľa neho stúpnuť o 2,7 %. V budúcom roku vníma rast, ktorý by mal začať už počas jesene a mal by ceny zvýšiť nad 3 %.

„Dovtedy je však možné, že mesačné štatistiky budú najbližšie 2-3 mesiace stále poukazovať na relatívne nevýrazné cenové tlaky,“ dodal Boháček.

Citeľnejšie zrýchlenie rastu cien

Ako dopĺňa analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, priestor pre ďalšie zvoľňovanie dynamiky medziročného rastu cien sa v júni už najskôr vyčerpal.

„Už v júli pravdepodobne uvidíme citeľnejšie zrýchlenie medziročného rastu cien k 2,5 %, a to aj v dôsledku nepriaznivého bázického efektu, či čiastočnej korekcie cien pohonných hmôt,“ povedal Koršňák.

Prestane pôsobiť priaznivý bázický efekt

Z inflačných čísel podľa neho v júli napríklad vyprchá efekt zrušených koncesionárskych poplatkov, ktorý v júli minulého roka znížili celkovú infláciu skokovo o približne tri desatiny.

Ďalšie systematické zvoľňovanie rastu cien sa však už najskôr neobnoví ani v ďalších mesiacoch roka. Na rozdiel od prvej polovice roka už totiž v jeho druhej polovici prestane na medziročnú infláciu pôsobiť podľa Koršňáka priaznivý bázicky efekt.

Ďalšie zvoľňovanie inflácie budú podľa jeho slov brzdiť aj rastúce mzdy, ktoré sa budú premietať najmä do cien služieb, i zotavujúca sa spotreba.

„Hranicu 3 % by už však inflácia tento rok prekročiť nemala a mala by sa pohybovať skôr okolo 2,5 %,“ zhodnotil Koršňák.

Inflácia môže mierne zrýchliť

Aj podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej môže v nasledujúcich mesiacoch inflácia mierne zrýchliť. No držať by sa mala podľa nej v rozpätí 2 až 2,5 %.

„Odhad tohtoročného rastu cien tovarov a služieb predpokladáme od 2,5 do 3 %, zrejme bližšie k dolnej hranici odhadu,“ hovorí Sadovská.