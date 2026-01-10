Firmy čakajú veľké zmeny pri autách, odpočet DPH sa zníži a pribudnú nové povinnosti

Nový rok prináša firmám do správy vozidlových parkov viac než len rutinné administratívne povinnosti. Zmeny v daňových pravidlách, nové oznamovacie povinnosti aj úpravy v oblasti cestných daní výrazne ovplyvnia náklady na firemné autá, ich obstarávanie aj spôsob používania.
Najzásadnejšou novinkou je úprava odpočtu DPH, ktorá sa dotkne väčšiny spoločností využívajúcich vozidlá aj na súkromné účely.
Odpočet DPH sa zníži na polovicu
Od 1. januára 2026 musia firmy pri osobných vozidlách kategórie M1 a motocykloch kategórií L1e a L3e uplatňovať paušálny odpočet DPH len vo výške 50 %, pokiaľ vozidlo neslúži výlučne na podnikanie. Obmedzenie sa nebude týkať len samotného obstarania auta, ale aj všetkých súvisiacich nákladov, ako sú servis, pohonné látky, pneumatiky či umývanie. Zmena sa pritom vzťahuje aj na vozidlá kúpené alebo prenajaté ešte pred rokom 2026.
„Ak firmy využívajú osobné autá alebo motocykle aj na súkromné účely, musia už od roku 2026 počítať s paušálnym odpočtom DPH vo výške 50 % a s dopadmi na obstarávanie, mesačné náklady aj interné procesy,“ upozorňuje finančný riaditeľ spoločnosti Business Lease Slovakia Rastislav Kitta.
Ktoré vozidlá majú výnimku
Výnimku z nových pravidiel predstavuje krátkodobý prenájom do 30 dní, ako aj vozidlá určené na ďalší predaj, lízing či prenájom, taxislužby, autoškoly, predvádzacie a testovacie autá alebo náhradné vozidlá počas servisu. Nová legislatíva má platiť len dočasne, konkrétne od januára 2026 do konca júna 2028.
Aj v tomto období však firmám pribudnú nové administratívne povinnosti. Pri vozidlách v majetku budú musieť mesačne oznamovať údaje finančnej správe prostredníctvom nového formulára a viesť podrobné elektronické záznamy, ktoré budú na vyžiadanie k dispozícii kontrolným orgánom.
Diaľničné známky zostávajú cenovo nezmenené oproti minulému roku, no firmy by mali pamätať na to, že známku potrebujú pre každé vozidlo osobitne. Ak používajú jazdnú súpravu s prípojným vozidlom, ktorá presiahne hmotnosť 3,5 tony, musia známku zakúpiť aj pre prípojné vozidlo.
Termín na daň z motorových vozidiel sa blíži
Ďalším nákladom, na ktorý firmy nesmú zabudnúť, je registračný poplatok pri zápise vozidla do evidencie, a to nielen pri prvotnom prihlásení, ale aj pri každom prepise. Minimálna výška poplatku je 33 eur a jeho výška závisí od emisnej normy vozidla. Čím ekologickejšie auto, tým nižší koeficient a výsledná suma.
Za uplynulé zdaňovacie obdobie musia firmy do konca januára 2026 podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj uhradiť. Povinnosť sa vzťahuje na všetky vozidlá používané na podnikanie, vrátane súkromných áut zamestnancov, ak ich využívali na služobné cesty. V takom prípade sa daň platí len za dni, počas ktorých bolo vozidlo využité na podnikanie. „Pri operatívnom lízingu daň z motorových vozidiel neplatíte, keďže vlastníkom a držiteľom auta je lízingová spoločnosť,“ dopĺňa Rastislav Kitta. Pri finančnom lízingu však povinnosť zostáva na strane firmy.
Zmeny sa dotkli aj cestnej dane. Po zrušení zvýhodnenia pre mladšie vozidlá sa uplatňuje základná sadzba, ktorá sa každé tri roky zvyšuje o desať percent, až do maximálneho navýšenia o polovicu. Naďalej však platí výrazné zvýhodnenie pre ekologické vozidlá.
Hybridy, autá na CNG, LNG a vodík majú nárok na zníženie sadzby o 50 %, pričom elektromobily zostávajú úplne oslobodené od dane. Pravidelná obmena vozidiel pri operatívnom lízingu tak firmám prirodzene pomáha udržiavať nižšie daňové aj prevádzkové zaťaženie.