Pamätník slobody slova na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude dokončený na jar

Pôjde o verejný priestor, ktorý bude pripomínať odvahu a nenahraditeľnú hodnotu slobody slova.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
VÝROČIE: Pamiatka zavraždeného novinára
Miesto tragickej udalosti v obci Veľká Mača, kde pred 7 rokmi boli zavraždení novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Veľká Mača, 21. február 2025. Foto: SITA/Martin Havran
Galanta Regionálne správy Regionálne správy z lokality Galanta

Trnavský samosprávny kraj na jar dokončí a sprístupní Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Pôjde o verejný priestor, ktorý bude pripomínať odvahu a nenahraditeľnú hodnotu slobody slova. Umiestnený bude na mieste, kde prišiel začiatkom roku 2018 rukou vraha o život novinár Ján Kuciak a jeho partnerka Martina Kušnírová.

TTSK: Výstavba Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal s výstavbou Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači, kde v roku 2018 tragicky zahynuli investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Odhalený bude na budúci rok. Veľká Mača, 5. august 2025. Foto: SITA/TTSK

Trnavský kraj sa v roku 2025 výrazne prihlásil aj k ochrane historickej pamäti a hodnôt slobody. Vo Veľkej Mači sa začala výstavba Pamätníka slobody slova na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tieto hodnoty kraj dlhodobo zdôrazňuje aj prostredníctvom Ceny slobody Antona Srholca, ktorú v roku 2025 udelil už po siedmy raz osobnostiam, ktoré sa postavili totalitnému režimu a svojím životom obhajovali ľudskú dôstojnosť, demokraciu a právny štát,“ uviedol pri bilancovaní aktivít v oblasti kultúry odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja.

V architektonickej súťaži na podobu pamätníka zvíťazil návrh Záhrada autorov Benjamína Brádňanskeho, Víta Haladu a Martina Piačeka, ktorý pracuje s naklonenou rovinou. Trnavská spoločnosť CS začala s výstavbou pamätníka v auguste minulého roku. Trnavský kraj investuje do jeho výstavby 570-tisíc eur.

Fotogaléria k článku:

VÝROČIE: Pamiatka zavraždeného novinára
VÝROČIE: Pamiatka zavraždeného novinára
VÝROČIE: Pamiatka zavraždeného novinára
17 fotografií v galérii
VÝROČIE: Pamiatka zavraždeného novinára
Viac k osobe: Ján KuciakMartina Kušnírová
Firmy a inštitúcie: TTSK Trnavský samosprávny kraj (VÚC)
Okruhy tém: Pamätník slobody slova Vražda Jána Kuciaka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk