Akciové trhy rástli aj napriek slabším dátam z USA, Wall Street uzavrela na nových maximách

Akciové trhy v piatok vzrástli napriek zmiešaným údajom o zamestnanosti v USA, zatiaľ čo Najvyšší súd zatiaľ odložil očakávané rozhodnutie o mnohých globálnych clách prezidenta Donalda Trumpa. Medzitým ceny ropy naďalej prudko rástli, keďže obchodníci sa obávali o podmienky v Iráne a Venezuele.
Fed zvažuje pauzu v znižovaní úrokových sadzieb
Údaje zverejnené v piatok ráno ukázali, že americká ekonomika minulý mesiac pridala 50-tisíc pracovných miest, čo je menej ako očakávania trhu, čím sa zavŕšil slabý rok na trhu práce, ktorý prinútil Federálny rezervný systém (Fed) znížiť úrokové sadzby. Miera nezamestnanosti však klesla na 4,4 percenta a priemerné mzdy naďalej rástli.
Akcie rastú: Obchodníci veria v boom AI a prehliadajú geopolitické riziká
Očakáva sa, že správa zohrá kľúčovú úlohu v rozhodovaní centrálnej banky na jej ďalšom zasadnutí o menovej politike, ktoré sa uskutoční v januári. Fed naznačil, že jeho ďalším krokom by mohla byť pauza po troch po sebe nasledujúcich zníženiach sadzieb a piatkové údaje ukončili nádeje trhu na januárové zníženie.
Wall Street uzavrela na nových maximách
Hlavné indexy Wall Street však na konci dňa vzrástli, pričom Dow Jones a S&P 500 uzavreli na nových maximách. Celkovo väčšina akciových trhov zaznamenala solídny štart do nového roka, pričom indexy vo Frankfurte nad Mohanom, Londýne, Paríži a Soule tento týždeň dosiahli rekordné maximá.
Ázijské akcie stagnovali v očakávaní zníženia amerických úrokových sadzieb
Dôvodom bol najmä optimizmus pre technologický sektor a rast akcií v obrannom sektore. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si polepšila o 2,2 % na 63,34 USD za barel.