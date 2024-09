Finančná rezerva väčšiny Slovákov nestačí ani na základné neočakávané výdavky

Mať k dispozícii finančnú rezervu aspoň vo výške niekoľkých platov pre prípad neočakávaných výdavkov alebo pri krátkodobom výpadku príjmu je pre veľké množstvo Slovákov absolútne nereálnou skutočnosťou.

Ako ďalej vyplýva z reprezentatívneho prieskumu agentúra Stem/Mark pre spoločnosť Home Credit, tretina opýtaných ľudí nemá k dispozícii na horšie časy ani toľko peňazí, ako je výška ich jednomesačného príjmu domácnosti. Z toho pätnásť nemá vôbec žiadne finančné rezervy.

Štyrom z desiatich sa rezervy znížili

„Na druhej strane, úspory vo výške aspoň dvoch mesačných príjmov rodiny má štrnásť percent, dvanásť percent na úrovni troch a ďalších dvadsať percent disponuje peňažnou rezervou vo výške viac ako je ich päť mesačných príjmov do rodinnej kasy,“ približuje výsledky prieskumu analytik trhu zo spoločnosti Home Credit Jaroslav Ondrušek.

V rámci medziročného porovnania štyria z desiatich hovoria o poklese finančných rezerv, z toho 23 percent deklaruje výrazne nižšie medziročné úspory. Rovnako ako vlani je na tom približne tretina opýtaných. V lepšej finančnej kondícii je pätina Slovákov.

Ubudlo takých, čo si nedokážu odložiť ani euro

Trinásť percent si usporí z mesačného príjmu domácnosti od 80 do 200 eur. Štrnásť percent opýtaných usporí od 120 do 200 eur a deväť percent od 200 do 320 eur. Desiati zo sto Slovákov si vedia odložiť do rezervy od 320 do 600 eur a traja zo stovky aj viac ako 1 000 eur.

„Pozitívne je, že v porovnaní s rokom 2023 aspoň o niečo ubudlo takých, čo si nedokážu odložiť ani euro, nakoľko vlani ich bolo o šesť percent viac ako tento rok. Taktiež mierene pribudlo tých, čo majú aspoň päť mesačných príjmov v zálohe. No stále je tu vyše dvadsať percent Slovákov, ktorí si vedia usporiť len do 80 eur mesačne,“ komentuje Jaroslav Ondrušek.

Dobré je si odkladať 5 až 10 percent z výplaty

Ako radí ombudsman klientov Home Creditu Miroslav Zborovský, pokiaľ je to čo i len trochu možné, je dobré udržať si predpokladané mesačné príjmy a výdavky aspoň v miernom pluse v prospech príjmov. Neočakávané výdavky nás totiž dokážu nezriedka prekvapiť často v tom najmenej vhodnom čase.

„Preto je dobré si napríklad z každej výplaty odkladať vopred stanovenú čiastku, trebárs 5 až 10 percent na horšie časy. Keď vám potom vypovie služby staré auto alebo práčka či notebook a budete ich potrebovať akútne vymeniť, siahnete po odložených peniazoch a uhradíte z nich prinajmenšom aspoň časť z týchto nákladov,“ dodáva Zborovský.