Väčšina slovenských rodičov šetrí deťom na budúcnosť, preferujú však málo výnosné produkty

Až 77,9 % rodičov na Slovensku myslí na finančné zabezpečenie svojich detí v budúcnosti a odkladá im peniaze. Z tých, čo deťom nešetria, väčšia časť tvrdí, že tak chce urobiť v budúcnosti. Len 8,2 % rodičov tvrdí, že potomkom nič odkladať neplánujú.

Pre porovnanie, v susednom Česku je takýchto rodičov viac, a to 9,7 %. Vyplýva to z prieskumu pre online investičnú platformu Portu.

Väčšina rodičov nemá presne stanovený účel

Takmer polovica rodičov na Slovensku odkladá svojim deťom už od ich narodenia.

„V tom sme lepší než Česi, kde je to iba 38,9 % rodičov. Platí totiž univerzálna rada: čím dlhšie deťom odkladáte, tým viac im dokážete ušetriť. A to najmä v prípade, keď odložené peniaze zhodnocujete investovaním,“ hovorí analytik Portu Marek Malina.

Väčšina, a to 53,8 %, rodičov na Slovensku nemá presne stanovený účel, na ktorý svojim deťom peniaze odkladá. Potom sú tu tí, ktorí deťom odkladajú na osamostatnenie sa v dospelosti s podielom 30,4 %, v tesnom závese je vzdelanie s podielom 28,4 %.

„Je rozhodujúce, aby rodič myslel na budúce finančné zabezpečenie potomka, konkrétny účel šetrenia je druhoradý. Postupom času sa totiž môže meniť. Napríklad, ak sa dieťa rozhodne pre štúdium na kvalitnej univerzite v zahraničí, je dobré pamätať na výdavky, ktoré sú s tým spojené. Ak na vysokú školu nebude chcieť ísť, úspory môže použiť na získanie prvého bývania a podobne,“ vysvetľuje Malina.

Niektorí rodičia si to nemôžu dovoliť

Sumy, ktoré rodičia svojim deťom odkladajú, nie sú väčšinou vysoké. Najviac opýtaných, a to 83,8 % z tých, čo deťom šetria, uviedlo, že v priemere na jedno dieťa odkladajú do 60 eur mesačne. Viac ako 120 eur dokáže dieťaťu ušetriť iba 6,4 % respondentov.

„Ide o veľmi podobné čísla ako vo vlaňajšom prieskume. Zaujímavosťou je, že Slováci sú k svojim deťom často štedrejší než Česi,“ uvádza Malina.

Najčastejším dôvodom, prečo rodičia potomkom peniaze neodkladajú vôbec, je to, že si to nemôžu finančne dovoliť. Tvrdí to 60,8 % z tých, ktorí deťom nič nešetria. Medziročne ide o mierny nárast. Cez 10 % chce, aby sa deti o seba postarali samé, o niečo menej ľudí je presvedčených, že ich deti úspory nebudú v budúcnosti potrebovať, prípadne tvrdia, že na odkladanie financií nemajú čas.

Najvyužívanejšie sú sporiace účty

Kým údaje o odkladaní deťom na budúcnosť možno považovať za pozitívne, o niečo horšie sú na tom slovenskí rodičia z pohľadu využívaných finančných produktov. Volia totiž tie, ktoré ich potomkom ponúkajú nízke zhodnotenie peňazí. Najvyužívanejšie sú sporiace účty, uvádza ich 38,7 % rodičov, ktorí svojim deťom na budúcnosť odkladajú. Na druhom mieste je investičné životné poistenie s vyše 20 %.

„Mladí ľudia môžu ťažiť z dlhodobého zhodnocovania financií, na ktoré je vhodné investovanie. Práve dlhodobosť a pravidelnosť je najlepším zabezpečením investície pred výkyvmi finančných trhov a má najväčší potenciál zvýšiť očakávaný výnos,“ upozorňuje Marek Malina.

Zber dát sa uskutočnil prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos v dňoch 13. až 16. augusta 2024. Na Slovensku sa ho zúčastnilo 525 a v Česku 840 respondentov, ktorí žijú v domácnosti s dieťaťom vo veku do 25 rokov.