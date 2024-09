Daňový bonus na dieťa sa od budúceho roka skráti viacerým rodičom. Koho sa to dotkne? (video)

Daňový bonus na dieťa sa od budúceho roka skráti rodičom, ktorí zarábajú v hrubom nad 2 477 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorú navrhuje súčasná vláda v rámci konsolidácie štátneho rozpočtu.

Podľa výpočtov odborníka na dane a odvody Jozefa Mihála rodič s hrubou mzdou 2 477 eur, ktorého dieťa je vo veku do 14,99 rokov, dostane daňový bonus na dieťa 100 eur. Rodič s rovnakou mzdou, ktorého dieťa má od 15 do 17,99 rokov, dostane 50 eur.

Nie všetci rodičia dostanú bonus na dieťa

Domácnosti, kde rodič poberajúci daňový bonus zarobí za mesiac v hrubom 3 100 eur, dostane na svoje dieťa do 14,99 rokov sumu 16,04 eur. Ak jeho dieťa má od 15 do 17,99 rokov, nárok na daňový bonus už rodič nemá.

Každý rodič, ktorý zarobí v hrubom nad 3 100 eur a má dieťa staršie ako 15 rokov, nedostane od budúceho roka už daňový bonus na dieťa. Rodičia detí starých od 0 do 14,99 rokov, ktorých hrubá mesačný mzda je od 3 200 do 3 600 eur, dostanú daňový bonus v rozsahu od 37,38 eur do 2,74 eur na mesiac.

V prípade rodičov zarábajúcich nad 3 600 eur v hrubom za mesiac, ktorých deti nie sú staršie ako 15 rokov, nemajú už nárok na daňový bonus na dieťa. Nárok na peniaze sa ruší aj rodičom vysokoškolákov, teda deťom od 18 do 24,99 rokov.

Ľudia zarábajúci v zahraničí

Tí do konca tohto roka dostanú daňový bonus v hodnote 50 eur, od budúceho to už bude 0 eur. Jozef Mihál tiež upozorňuje na to, že rodičia, ktorí žijú na Slovensku, ale pracujú v zahraničí, nebudú si môcť od roku 2025 uplatniť daňový bonus na dieťa.

Týka sa to aj zarábajúcich v Českej republike, Maďarsku či iných susedských krajinách. Rodičia, ktorých 90 % a viac príjmu je z práce mimo územia Slovenskej republiky, strácajú podľa novej navrhovanej legislatívy nárok na daňový bonus.