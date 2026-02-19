Dve banky ohlásili odstávku služieb. Ktoré služby budú dočasne nedostupné a kedy?

Digitalizácia bankovníctva priniesla klientom komfort, na aký si rýchlo zvykli – prístup k účtom, platbám či investíciám prakticky nonstop. Práve nepretržitá dostupnosť však znamená, že každá plánovaná technická odstávka vyvolá zvýšenú pozornosť. Najnovšie sa na ňu pripravujú klienti dvoch bánk, ktoré upozorňujú na dočasné obmedzenia svojich služieb.
Nočná odstávka v ČSOB
ČSOB informovala, že v piatok v čase od 00:01 do 02:00 nebudú dostupné vybrané digitálne služby. Obmedzenie sa dotkne aplikácie ČSOB SmartBanking, internetového bankovníctva Moja ČSOB, rozhrania ČSOB API (PSD2) aj firemných riešení BusinessBanking Lite a BusinessBanking.
Nedostupné budú aj niektoré informácie na webovej stránke banky, vrátane údajov o pobočkách a bankomatoch, vývoja fondov, kurzového lístka či predajných procesov.
mBank: väčší zásah do systémov
Rozsiahlejšiu technickú aktualizáciu avizuje mBank. Tá plánuje upgrade 22. februára 2026 od 2:30 do 9:00, pričom pôjde o väčší zásah do bankových systémov. Počas odstávky nebudú fungovať viaceré kľúčové služby.
Najvýraznejšie sa obmedzenie dotkne platieb kartou na internete. Okrem toho nebude dostupný internet banking, mobilná aplikácia, odosielanie a prijímanie platieb, systém žiadostí o produkty, SMS notifikácie ani zákaznícka linka mLinka. Banka zároveň upozornila, že po skončení odstávky môže byť potrebné aktualizovať stránku internet bankingu.
mBank sa klientom vopred ospravedlnila za komplikácie a pripomenula, že si uvedomuje citlivosť takéhoto výpadku v čase, keď je okamžitý prístup k peniazom považovaný za samozrejmosť.
Digitalizácia verzus údržba systémov
Obe banky komunikujú spoločnú podstatu: moderné bankové služby si vyžadujú pravidelné aktualizácie a technické zásahy. Inovácie, bezpečnostné vylepšenia či rozširovanie funkcionalít nemožno realizovať bez dočasného obmedzenia prevádzky. Práve preto sa väčšina odstávok plánuje na nočné alebo skoré ranné hodiny, keď je aktivita klientov najnižšia.
Takéto výpadky nie sú výnimočné a banky k nim pristupujú spravidla niekoľkokrát do roka, v závislosti od rozsahu technologických zmien. Kratšie servisné okná trvajú spravidla jednu až dve hodiny, väčšie systémové zásahy môžu zabrať aj niekoľko hodín. Ich cieľom je zabezpečiť vyššiu stabilitu, bezpečnosť a nové funkcie, ktoré majú klientom v konečnom dôsledku priniesť ešte pohodlnejšie a spoľahlivejšie služby.