Výber v pobočke za 10 eur, Tatra banka mení poplatky od konca marca

Tatra banka od konca marca mení sadzobník poplatkov a dáva jasný signál, akých klientov chce zvýhodňovať. Ako informuje Finančný kompas, nové ceny sa dotknú najmä hotovostných operácií na pobočkách, platobných kariet či prenájmu bezpečnostných schránok.
Na druhej strane, banka ruší niektoré služby, zlacňuje vybrané úkony pri hypotékach a rozširuje možnosti, ako získať zľavy na vedenie účtu. Nový sadzobník pre fyzické osoby začne platiť od 31. marca, časť zmien od 1. apríla.
Hotovosť v pobočke podstatne zdražie
Najvýraznejšie zmeny pocítia klienti, ktorí stále uprednostňujú hotovosť a osobné návštevy pobočiek. Výber hotovosti na prepážke zdražie zo 6 na 10 eur. Vyššie budú aj minimálne poplatky za spracovanie mincí či rozmieňanie bankoviek. Po novom pôjde o 5 % zo sumy, minimálne však 10 eur, kým doteraz bol minimálny poplatok 6 eur.
Dôvodom sú rastúce náklady na spracovanie hotovosti. Banky dlhodobo klientov motivujú, aby využívali bankomaty a digitálne kanály.
V rámci Účtu pre modrú planétu majú klienti neobmedzené výbery z bankomatov Tatra banky a skupiny RBI a jeden výber mesačne zdarma aj z bankomatov iných bánk na Slovensku. Dobrou správou je, že vklad hotovosti cez bankomat zostáva aj naďalej bez poplatku.
Koniec niektorých služieb a zmeny pri vkladoch
Pri termínovaných vkladoch sa samotné sankcie nemenia. Pri predčasnom výbere klient stále prichádza o úrok z celej vyberanej sumy. Tatra banka však ruší viaceré doplnkové služby, konkrétne vinkuláciu bez výplaty aj vinkuláciu s výplatou pri prevode nehnuteľnosti v pobočke.
Zároveň rozširuje benefity pre klientov s Účtom pre modrú planétu, ktorí budú mať po novom neobmedzený počet bezplatných vkladov hotovosti v cudzej mene na pobočke.
Platobné karty: bežné zdražejú, prémiové zlacnejú
Zmeny sa dotknú aj platobných kariet. Mesačné poplatky za súkromné debetné karty porastú. Štandardná hlavná karta zdražie z 2,50 na 3 eurá, dodatková karta z 0,50 na 1,50 eura. Pri zlatých kartách sa mesačný poplatok zvýši na 10 eur za hlavnú a 5 eur za dodatkovú kartu.
Opačný trend nastáva pri prémiovej karte Visa Platinum. Hlavná karta zlacnie z 30 na 20 eur mesačne a dodatková z 15 na 10 eur, čím banka zjavne reaguje na konkurenciu v segmente bonitnejších klientov.
Tatra banka zároveň ruší viacero poplatkov. Napríklad za náhradnú čítačku čipových kariet či za úhradu dlžnej sumy kreditnej karty v pobočke. Končí aj služba urgentného vydania kreditnej karty, keďže klienti môžu kartu okamžite používať v digitálnej podobe cez mobilnú peňaženku.
Hypotéky mierne lacnejšie, schránky drahšie
Pozitívna zmena čaká klientov pri hypotékach. Poplatok za doručenie návrhu na vklad záložného práva na kataster klesne z 30 na 20 eur za zmluvu. Banka túto službu ponúka pod názvom „Kataster vybavíme za vás“ a ide o krok, ktorý má zjednodušiť proces čerpania úveru.
Naopak, viac si priplatia klienti využívajúci bezpečnostné schránky. Rastú poplatky za ich prenájom aj príplatky za vyššiu hodnotu uložených vecí, čo banka vysvetľuje rastúcimi nákladmi na poskytovanie tejto služby.
Program odmeňovania sa rozširuje o vklady a investície
Významné zmeny prichádzajú aj v Programe odmeňovania. Po novom sa do hodnotenia započítajú aj vklady v Tatra banke vo výške minimálne 20-tisíc eur. Klienti si tak môžu znížiť poplatok za vedenie účtu aj vďaka vyšším zostatkom, nielen aktívnym používaniu služieb.
Do programu pribúda aj investičná platforma InvestQ. Nákup cenných papierov cez túto službu môže klientom pomôcť dosiahnuť zľavu z poplatku za účet. Zároveň sa zjednodušuje hodnotenie poistných produktov, ktoré budú po novom rozdelené už len na životné a neživotné poistenie.
Výhody pre seniorov, zmeny pre mladých
Seniori vo veku 65 rokov a viac získajú automatickú zľavu 4 eurá z poplatku za vedenie Účtu pre modrú planétu. Mesačný poplatok tak nebude vyšší ako 3 eurá a pri splnení podmienok programu môže byť účet úplne bezplatný.
Mení sa aj veková hranica pre mladých klientov. Zvýhodnené vedenie účtu za 3 eurá mesačne bude dostupné pre klientov od 20 do 26 rokov. Klienti po dovŕšení 26 rokov môžu mať účet bez poplatku len pri splnení podmienok Programu odmeňovania.
Jednoduchšie zľavy na kreditné karty
Banka zároveň znižuje limity potrebné na získanie zľavy z poplatku za kreditné karty. Na 50- alebo 100-percentnú zľavu bude po novom stačiť nižší mesačný objem bezhotovostných platieb. Napríklad pri karte Visa Štandard postačí obrat 150 eur na polovičnú zľavu a 300 eur na plnú zľavu.
Úpravy zapadajú do širšieho trendu na bankovom trhu – hotovosť a osobné služby na pobočkách sú čoraz drahšie, zatiaľ čo klienti, ktorí aktívne využívajú digitálne služby, karty, investície alebo majú vyššie vklady, môžu získať výhodnejšie podmienky.