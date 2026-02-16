Slovenská sporiteľňa zlacňuje hypotéky, úrok klesá pod 3,5 percenta

Slovenská sporiteľňa opäť pristupuje k zníženiu úrokových sadzieb na hypotékach. Od 17. februára 2026 zlacňuje najkratšie fixácie – jednoročnú a trojročnú – o 0,2 percentuálneho bodu. Zároveň pokračuje v časovo obmedzenej akcii, v rámci ktorej môžu klienti získať úrok už od 3,19 percenta ročne, ak splnia stanovené podmienky.
Lacnejšie krátke fixácie
Po novom bude jednoročná fixácia dostupná od 3,89 percenta ročne, kým doteraz bola na úrovni 4,09 percenta. Trojročná fixácia klesá z 3,69 na 3,49 percenta ročne. Päťročná fixácia zostáva na úrovni od 3,89 percenta, desaťročná od 4,69 percenta a pätnásťročná od 4,99 percenta ročne. Uvedené sadzby sú platné po zohľadnení zvýhodnenia v rámci programu Výhodný súčet – Lepšie úroky.
Najväčšia banka zlacňuje bývanie, láka na nižší úrok a rýchle schválenie
Banka zároveň do konca apríla ponúka mimoriadnu akciu, v rámci ktorej je možné získať úrok od 3,19 percenta ročne. Podmienkou je požiadať o úver do konca apríla, zvoliť si trojročnú fixáciu, uzatvoriť poistenie k úveru aj poistenie nehnuteľnosti priamo v banke a zároveň financovať maximálne 80 percent hodnoty nehnuteľnosti.
Rýchlejšie schvaľovanie a viac digitálnych služieb
Banka stavia nielen na cenovej politike, ale aj na rýchlosti a digitalizácii procesu. Úver na bývanie vie podľa vlastných údajov posúdiť už do jedného pracovného dňa. O hypotéku je možné požiadať online, pričom osobná návšteva pobočky je potrebná už len na podpis zmluvnej dokumentácie.
UniCredit zlacňuje hypotéky: Krátke fixácie sa opäť blížia k trom percentám
Prostredníctvom digitálnej platformy George môžu klienti každý mesiac bez poplatku realizovať mimoriadnu splátku vo výške od 50 eur až do trojnásobku mesačnej splátky. Rovnako si môžu bezplatne meniť dátum splátky. Koncom februára plánuje sprístupniť aj vystavenie potvrdenia bez poplatku priamo cez digitálne bankovníctvo.
Zaujímavou funkciou je aj prehľad nových úrokových sadzieb po skončení fixácie. Klienti, ktorým sa blíži koniec obdobia fixácie, si môžu priamo v aplikácii vybrať novú fixáciu bez poplatku a bez nutnosti návštevy pobočky.
Bez poplatku aj pri prenose úveru
Hypotéku je možné získať bez poplatku za poskytnutie pri financovaní developerského projektu alebo pri prenose úveru z inej banky. Polovičnú zľavu z poplatku môžu získať klienti, ktorí predložia energetický certifikát k rodinnému alebo bytovému domu. Banka zároveň deklaruje, že komplexne posudzuje príjmy vrátane príjmov zo zahraničia či z podnikania a vie riešiť aj zmeny v zabezpečení alebo v osobe dlžníka počas splácania.
Mladí balansujú medzi šancou a dlhom. Tatra banka sa rozhodla uvoľniť pre nich hypotekárne podmienky
Zníženie sadzieb prichádza v období postupného uvoľňovania napätia na úrokovom trhu a môže zvýšiť konkurenčný tlak medzi bankami. Pre klientov, ktorí čakali na priaznivejší moment na kúpu nehnuteľnosti alebo refinancovanie úveru, ide o ďalší signál, že hypotekárny trh sa postupne stabilizuje.