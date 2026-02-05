UniCredit zlacňuje hypotéky: Krátke fixácie sa opäť blížia k trom percentám

Hypotekárny trh dostáva ďalší impulz. UniCredit Bank od 5. februára znižuje úrokové sadzby pri vybraných fixáciách hypoték a potvrdzuje tak, že konkurenčný boj medzi bankami sa opäť rozbieha.

UniCredit upravila sadzby pri dvojročnej a trojročnej fixácii. Pri dvojročnom fixe klesá minimálna sadzba z 3,19 % na 3,09 %, pri trojročnom z 3,29 % na 3,19 %. Ostatné fixácie, teda štvoročná, päťročná a sedemročná, zostávajú bez zmeny, pričom dlhšie viazanosti sa stále pohybujú citeľne vyššie než krátky fix.

„Opäť bližšie k trom percentám je pri svojej najkratšej fixácii talianska UniCredit, ktorá znižuje konkrétne dve fixácie, a to dvoj- a trojročnú,“ komentuje analytik portálu Finančný kompasMatej Dobiš.

Ako uvádza, pri hypotéke vo výške 100-tisíc eur so splatnosťou 20 rokov predstavuje mesačná splátka približne 558 eur, čo znamená ročnú úsporu okolo 60 eur oproti predchádzajúcim podmienkam.

Signál konkurencie na ospalom trhu

Zníženie sadzieb prichádza v čase, keď hypotekárny trh zažíva skôr utlmené obdobie. Január 2026 patril medzi slabšie mesiace z pohľadu nových úverov, a banky tak hľadajú spôsoby, ako rozhýbať dopyt. Práve krátke fixácie sú nástrojom, ktorým sa snažia osloviť klientov citlivých na cenu úveru a zároveň ochotných riskovať budúci vývoj sadzieb.

Ide zároveň o ďalší dôkaz, že banky už nečakajú výlučne na signály z Frankfurtu, ale reagujú aj na konkurenčný tlak na domácom trhu. Aj keď Európska centrálna banka dlhodobo komunikuje tvrdšiu menovú politiku a zatiaľ neavizuje rýchle znižovanie základných sadzieb, realita hypotekárneho trhu je o niečo pružnejšia.

ECB drží líniu, neistota však pretrváva

Budúcnosť úrokových sadzieb bude aj naďalej závisieť od rozhodnutí ECB. Doterajšie vyjadrenia naznačovali skôr opatrnosť a neochotu k rýchlemu uvoľňovaniu menovej politiky, no diskusia o silnom eure a spomaľujúcej ekonomike tieto postoje mierne koriguje. Definitívnejší tón by malo priniesť prvé tohtoročné zasadnutie Rady guvernérov ECB vo Frankfurte.

Pre klientov bánk to znamená, že krátke fixácie síce dnes vyzerajú atraktívnejšie, no stále v sebe nesú riziko budúceho refixu za menej výhodných podmienok. Banky si tento fakt uvedomujú a snažia sa ho vyvážiť cenovou konkurenciou.

Lacnejšie hypotéky v čase rastúcich cien nehnuteľností

Zníženie sadzieb prichádza v kontraste s vývojom cien bývania. Slovenské nehnuteľnosti podľa dostupných údajov opäť prekonali historické maximá a medziročne zdraželi v priemere o 12 percent. V takomto prostredí je každé zlacnenie úverov vítanou správou, keďže aspoň čiastočne zmierňuje rastúce náklady na financovanie bývania.

Aj keď ide zatiaľ len o kozmetickú úpravu sadzieb, krok UniCredit Bank naznačuje, že boj o hypotekárneho klienta sa opäť začína priostrovať. A to je signál, ktorý môže v nasledujúcich mesiacoch priniesť ďalšie pohyby aj u konkurencie.

