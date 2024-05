Domovy dôchodcov už neexistujú, len zariadenia sociálnych služieb s klientmi s vážnymi zdravotnými stavmi (video)

Na Slovensku už nemáme domy dôchodcov, kde seniori tancujú, ale zariadenia s klientmi s vážnymi zdravotnými stavmi. Predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Anna Ghannamová to vyhlásila na tlačovej konferencii spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, štátnym tajomníkom rezortu práce Branislavom Ondrušom a podpredsedníčkou Združenia miest a obcí Slovenska Boženou Kováčovou.

Dohodli sa na úprave paragrafu 75

Na konferencii oznámili zmierenie medzi združením samospráv a asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb. Oba tábory sa dohodli na úprave paragrafu 75 v zákone o sociálnych službách, ktorý určuje spôsob vyplácania finančných prostriedkov za starostlivosť o občana v danom sociálnom zariadení.

„Je naivné si myslieť si, že v budúcnosti bude menej ľudí v pobytových zariadeniach. Demografia nepustí, o šesť rokov tu bude o 200 % ľudí nad 80 rokov viac ako dnes. V súčasnosti máme ľudí v poradovníkoch, a nestačia nám zaradenia sociálnych služieb. Ja si nemyslím a neobávam sa, rovnako ako ani žiaden poskytovateľ, že nebude poskytovať svoju činnosť. Aj tento rezort si uvedomuje, že potrebujeme zachovať tie zariadenia, ktoré existujú, a pomôcť im, aby sa nemuseli zatvárať,“ vyhlásila predsedníčka poskytovateľov Anna Ghanamová.

Zároveň zdôraznila, že bude dôležité vytvárať nové zariadenia, pretože sa predlžuje vek žitia, a predlžuje sa u ľudí v chorobe. Dokopy 80 % ľudí, ktorí sú na Slovensku umiestnení v pobytových službách majú piaty až šiesty stupeň odkázanosti, čo sú najťažšie stavy, z nich má 70 % psychiatrické diagnózy.

Existujú už len zariadenia sociálnych služieb

„Domovy dôchodcov už neexistujú, existujú len zariadenia sociálnych služieb, kde idú klienti potom, čo ošetrujúci lekár určí, že ich zdravotný alebo psychický stav je veľmi vážny. Toto je veľká výzva celej reformy, preto si myslíme, že je veľmi dôležitý kompromis, aby sme sa otvorene, bez predsudkov a zášte mohli na pracovných stretnutiach dohodnúť na tom, čo je najpodstatnejšie pre odkázaného človeka, ktorý bude potrebovať pomoc a tých ľudí bude stále viac a viac,“ doplnila Ghanamová.

Ministerstvo práce plánuje presadiť novelu, ktorá nariaďuje samosprávam do 30 pracovných dní nájsť sociálne zariadenie pre svojho občana, ktorý o to požiada, či už do vlastného, alebo iného verejného či neverejného zariadenia.

Počas tých 30 dní, kedy bude čakať na pridelenie, sa o odkázaného človeka môže starať príbuzný, ktorý požiada o opatrovateľský príspevok. Druhá možnosť je, že požiada najskôr o opatrovateľskú službu, ako terénnu formu sociálnej služby, prípadne bude využívať ambulantné formy, ako je napríklad denný stacionár.

Naša spoločnosť ignoruje starnutie

„Čo je dôležité, aby čo najskôr, keď človek má pocit, že potrebuje nejakú sociálnu službu, sa obrátil na obec alebo mesto či samosprávny kraj, aby avizoval, že má záujem o sociálnu službu, pretože podľa zákona sa posudzuje nárok na ne. Človek musí najprv prejsť posudkovou činnosťou odborníkov, a na základe toho sa mu prizná nárok na konkrétnu sociálnu službu, o ktorú žiada, prípadne sa mu nárok neprizná. Proces nejaký čas trvá, preto je dôležité, aby sa ľudia, prípadne príbuzní, obrátili na samosprávu čím skôr,“ vyhlásil štátny tajomník Branislav Ondruš.

Predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb zároveň pripomenula, že táto zmena poskytuje príležitosť pre verejnosť, aby sa príbuzní začali zaujímať už skôr o rodičov, aby si zistili, ako to funguje v sociálnych službách.

„Nemôžu začať riešiť opateru v sociálnych službách, keď im susedia budú volať, že ich otec alebo mama spadli a ležia niekde na zemi. Je to výzva, pretože naša spoločnosť ignoruje starnutie, nechce o starobe hovoriť, a už vôbec nie o dlhodobej starostlivosti. Myslím si, že je vhodný čas, aby sme sa o tieto témy začali zaujímať už skôr,“ uzavrela Anna Ghanamová.