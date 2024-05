Dôchodkový systém je zdeformovaný neodbornými zásahmi politikov a vlád, tvrdí Uhlerová

Dôchodkový systém je pokrivený a zdeformovaný rôznymi neodbornými zásahmi politikov a vlád. Uviedla to po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) Monika Uhlerová.

Zároveň priznala, že konfederácia pripravuje dôchodkovú doktrínu, ktorú predstaví na jeseň tohto roka.

V rámci nej komplexne nastavia alebo pripravia pohľad odborov na systém sociálneho zabezpečenia, systém sociálneho poistenia, na zdroje financovania týchto systémov aj na nastavenie samostatného dôchodkového systému a odchodov zamestnancov do dôchodkov.

Vytvorenie dôchodkových stropov

Rovnako KOZ podľa Uhlerovej pracuje na vytvorení takzvaných dôchodkových stropov, ktoré by nemali byť nastavené jednotne len na základe veku alebo nejakého čísla.

„Budeme pracovať s nastavením dôchodkových stropov, ktoré budú závisieť od finančných možností, zdrojov financovania sociálneho poistenia, samotnej práce a jej náročnosti, ktorú musel zamestnávateľ vykonávať, v akom odvetví a profesií, odvíjajúc aj od priemerného veku dožitia zamestnanca v zdraví. Detaily budeme oznamovať na jeseň, od čoho sa bude odvíjať aj názor KOZ k predčasnému dôchodku, pilierov či financovaniu dôchodkového systému,“ vyhlásila prezidentka KOZ SR Uhlerová.

Riešenie predčasných dôchodkov

Zároveň dodala, že aj otázka na riešenie predčasných dôchodkov je aktuálne len odrazom ďalších zásahov do systému dôchodkového zabezpečenia a dôchodkového poistenia, to isté sa týka aj rodičovského dôchodku.

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka označil nedávnu zmenu zákona týkajúcu sa odchodov do predčasných dôchodkov za nedostatočné riešenie. Na druhú stranu víta vôbec nejaké riešenie problému, ktoré určite pomôže, pretože nárast je podľa neho nižší, ako nárast valorizácie dôchodkov.

Očakávaná ďalšia vlna predčasných odchodov

Stále sa však Machunka obáva, že príde ešte ďalšia vlna predčasných odchodov koncom roka, ktorú očakáva aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

„Budeme sledovať ako sa to prejaví na odlive ľudí do predčasného dôchodku. V tejto chvíli to pokladáme za dostatočné riešenie, uvedomujeme si, že to nezachytí celý ten objem ľudí, ktorí budú odchádzať. Považujeme to za dostatočné riešenie rovnako ako aj Európska komisia, ktorá uznala, že to prispieva k udržateľnosti dôchodkového systému. Monitorovať to budeme naďalej,“ uzavrel minister Tomáš.