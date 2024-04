Dôchodcovia budú dostávať vyšší trinásty dôchodok, štát to bude stáť stovky miliónov eur ročne (video)

aktualizované 18. apríla, 14:53

Štát zavedie 13. dôchodok ako novú dôchodkovú dávku, ktorá bude vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.

Poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú do parlamentu predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Novela by mala platiť od júla tohto roka.

Vplyv na štátnu kasu

Zmeny budú mať výrazný vplyv aj na štátnu kasu. Ministerstvo predpokladá nárast výdavkov štátu v tomto roku o takmer 823 miliónov eur, budúci rok o viac ako 919 miliónov eur a v roku 2026 o takmer 992 miliónov.

S výnimkou sociálneho, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku po poberateľovi invalidného dôchodku bude 13. dôchodok financovaný zo základných fondov starobného a invalidného poistenia.

Cieľom návrhu zákona je zavedenie 13. dôchodku do zákona o sociálnom poistení ako novej dôchodkovej dávky, ktorá nahradí 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku.

Suma 13. dôchodku je veľmi nízka

„Podľa súčasne platného zákona sa 13. dôchodok vypláca na základe vzorca, pričom minimálna suma je 50 eur a maximálna 300 eur. Suma 13. dôchodku je vo vzťahu k priemernej sume daných dôchodkov vo väčšine prípadov veľmi nízka,“ upresnilo ministerstvo práce.

Po novom sa zvýši na priemernú mesačnú sumu príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku.

Novelou sa zmení aj to, že suma 13. dôchodku sa bude určovať každoročne a osobitne pre každý druh dôchodku. Ak bude priemerná suma nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude 300 eur.

Kto bude mať nárok?

Nárok naň budú mať poberatelia všetkých dôchodkových dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou, bez ohľadu na sumu vyplácanej dôchodkovej dávky.

Ak má poistenec nárok na viac dôchodkových dávok, vyplatí sa mu len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia.

Ak vznikne nárok na 13. dôchodok, tak zo systému sociálneho poistenia, ako aj zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov v rovnakej sume, 13. dôchodok vyplatí Sociálna poisťovňa.

13. dôchodok sa každoročne vyplatí v decembri. Sociálna poisťovňa o nároku naň a jeho výplate rozhoduje vyplatením bez doručenia písomného rozhodnutia. Dňom oznámenia rozhodnutia bude deň vyplatenia 13. dôchodku.

KDH novelu podporili

Poslanci KDH na prebiehajúcej schôdzi národnej rady hlasovali za 13. dôchodky. Minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš poslancom z klubu KDH garantoval, že neotvorí a nezníži druhý pilier. Zásahom do druhého piliera by podľa opozičných poslancov vláda obrala svojich občanov o ich úspory.

„Minister rovnako garantoval, že zachová inštitút daňového bonusu a nepodporí dvíhanie dani a odvodov z dôvodu pokrytia 13. dôchodkov. Na základe týchto skutočností poslanci KDH podporili hlasovanie o 13. dôchodkoch, čím si penzisti prilepšia o niekoľko stoviek eur,“ uviedlo hnutie KDH po hlasovaní.

Nevysvetlili, odkiaľ chcú vziať peniaze

Progresívne Slovensko nemohlo podporiť zákon o trinástych dôchodkoch, pretože minister práce Erik Tomáš ani minister financií Ladislav Kamenický nevysvetlili, odkiaľ chcú na ne vziať peniaze. Len tento rok pritom ide o 830 miliónov eur.

„V PS chceme, aby seniori a seniorky mali dôstojné peniaze nielen raz za rok, ale každý mesiac. Za svoje odpracované roky si to zaslúžia. Spôsob, ktorý si zvolila táto vláda, však povedie gréckou cestou k bankrotu,“ vyhlásila poslankyňa za Progresívne Slovensko Simona Petrík.

Podľa jej slov ak chceme zachrániť verejné financie, musíme konsolidovať ešte minimálne v objeme 1,4 miliardy eur. Vláda doteraz nepredstavila podľa PS dôveryhodný plán konsolidácie, akurát znížila percento odvodov do druhého piliera, čo iba oberie budúcich dôchodcov o veľké sumy na dôchodkoch. Ako uviedla Simona Petrík, toto ani zďaleka nie je dobrá sociálna politika pre všetkých.

Skutočný 13. dôchodok

„Chcem seniorom povedať, aby si tento moment zapamätali, pretože 13. dôchodok v tejto podobe nemusí byť samozrejmosťou. Vieme, že už v minulosti bol prijatý, ale predchádzajúca garnitúra ho zrušila. V minulosti mal viaceré podoby, bol ako vianočný príspevok, sociálna dávka, a ako som povedal, bol aj zrušený. Tentokrát už ale ide o skutočný 13. dôchodok,“ vyhlásil minister práce Erik Tomáš.

Priemerný dôchodok zvolil rezort tak, aby sa kombinovali zásluhovosť a solidarita. V tomto prípade dostanú rovnakú sumu aj seniori s nízkymi príjmami, aj s vysokými.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Považovali by sme za nesolidárne, ak by sme 13. dôchodok stanovili vo výške riadnych dôchodkov, lebo dôchodcovia s nižším príjmami by ho mali nižší,“ priznal minister Tomáš.

Dôchodok vo výške 606,30 eur

Tento rok dostanú starobní dôchodcovia 13. dôchodok vo výške 606,30 eur, a rovnako aj poberatelia iných dôchodkov ho budú mať vyplatený z priemerného ročného dôchodku za minulý rok s tým, že nesmie klesnúť pod sumu 300 eur. Erik Tomáš poukázal na to, že tento rok bude 13. dôchodok stáť 828 miliónov eur, čo podľa neho nie je čiastka, ktorá je navyše.

Tvrdí, že už bolo rozpočítaných niečo cez 300 miliónov eur na ten predchádzajúci menší dôchodok. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť podľa jeho slov priznala, že sa cez DPH do štátneho rozpočtu vráti približne 100 miliónov eur, takže ten čistý náklad je pre tento rok cez 400 miliónov eur. Niektoré výdavky na 13. dôchodok pôjdu podľa ministra práce zo sociálnej poisťovne, ale väčšina pôjde zo štátneho rozpočtu.

Zaplatí to občan aj s úrokmi

„V konečnom dôsledku to bude musieť zaplatiť občan a navyše s úrokmi, pretože nikto nám nepožičiava zadarmo, pričom platíme najvyššie úroky v Európskej únii,“ vysvetlil opozičný poslanec za Slobodu a Solidaritu Marián Viskupič.

Zároveň poukázal na Európsku komisiu, ktorá tvrdí, že slovenský rozpočet bude prijatím trinásteho dôchodku dlhodobo neudržateľným.

Dokonca aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj podľa Viskupiča odporučila neprijímať 13. dôchodok, pretože na to krajina nemá peniaze. Poslanec upozornil zdôraznil, že Slovensko má peniaze len na jedenásť dôchodkov, na dvanáste ani trináste nie.