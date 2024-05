Sociálni partneri schválili zvýšenie minimálnej mzdy pre opatrovateľov, prilepšiť by si mohli už od júla

Sociálni partneri súhlasia bez pripomienok so zvyšovaním minimálnej mzdy pre opatrovateľov, ktorá by mala byť už od júla.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie, a to u opatrovateľa v produktívnom veku, ako aj u opatrovateľa poberajúceho niektorú z dôchodkových dávok pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

„Na zasadnutí hospodárskej a sociálnej rady sme bez pripomienok prijali nové nariadenia týkajúce sa príspevku na opatrovanie, ako aj príspevku na osobnú starostlivosť. Môžem teda oznámiť, že k 1. júlu sa príspevok na opatrovanie zvýši na úroveň čistej minimálnej mzdy, čo tento rok predstavuje 615, 50 eur. Zároveň v zmysle dohôd so zástupcami ľudí odkázaných na pomoc iných zvyšujeme aj príspevok na osobnú asistenciu, a to tak, že hodinová sadzba bude na úrovni 5,83 eur, čo zodpovedá hodinovej výške minimálnej mzdy na úrovni tretieho stupňa náročnosti práce,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš po rokovaní rady.

Negatívny vplyv na rozpočet

Vyššia sadzba na peňažný príspevok na opatrovanie a na jednu hodinu osobnej asistencie bude mať podľa návrhu negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

V roku 2024 bude predstavovať výdavky v celkovej hodnote 32 miliónov eur, 82 miliónov eur v roku 2025, 88 miliónov eur v roku 2026 a 94 miliónov eur v roku 2027.

Podľa materiálov ide o zvýšenie rozpočtových výdavkov rezortu práce určených na vyplácanie kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

„Zároveň zvyšujeme štátny príspevok do sociálnych služieb, a to od budúceho roka v celkovej sume 26 miliónov eur. Opäť je to na základe už dohodnutého mechanizmu medzi ministerstvom práce a poskytovateľmi sociálnych služieb,“ informoval minister Erik Tomáš.

Koho sa to bude týkať

Týka sa to zariadení sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.

Úprava vychádza zo zvýšenia nákladovosti sociálnych služieb v nadväznosti na spôsob jeho určenia a účelové určenie tohto finančného príspevku na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v zariadení a potrebu zohľadnenia vývoja zvyšovania miezd zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb vzhľadom na medziročný vývoj minimálnej mzdy a jej výšku.