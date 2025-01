Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára, Finančná správa približuje dôležité informácie

Každý, kto v minulom roku nadobudol nehnuteľnosť, musí do konca januára podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ako informuje hovorca finančnej správy Daniel Súkup, keďže správcom tejto dane sú obce a mestá, práve samosprávy na základe daňového priznania vyrubia daň. Daň z nehnuteľností je na rozdiel napríklad od dane z príjmu miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec.

„Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza,“ priblížil hovorca. Podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane si určí obec všeobecne záväzným nariadením. Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi, ktorý sa počas predchádzajúceho roka stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností. Táto vzniká 1. januára nasledujúceho po období vzniku daňovej povinnosti a daňové priznanie je potrebné podať do 31. januára.

V daňovom priznaní sa uvádzajú informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozloha pozemku, počet podlaží a podobne. „Až na základe týchto údajov mesto či obec vyrubí daň. Tú daňovník zaplatí, až keď mu správca dane pošle výmer s uvedením výšky dane,“ poznamenal Súkup. Zvyčajne sa tak stane do 15. mája. Daň je následne splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

K daňovému priznaniu nie je potrebné dokladať dokumenty ako list vlastníctva a podobne. Tie by si úrady mali overiť sami v katastri nehnuteľností. „V súvislosti s problémami, ktoré aktuálne eviduje kataster, môžu mať niektorí daňovníci problém zistiť, či ich vlastníctvo bolo alebo nebolo zapísané do katastra nehnuteľností v minulom roku, a teda či im vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,“ uviedol hovorca.

Finančná správa v týchto prípadoch dáva do pozornosti ustanovenie daňového poriadku, ktoré hovorí, že správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Z toho vyplýva, že v tomto prípade, môže správca dane odpustiť zmeškanie lehoty na žiadosť daňového subjektu, v dôsledku čoho mu nebude uložená pokuta za správny delikt.