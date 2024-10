Cena bitcoinu sa pred prezidentskými voľbami v USA blíži k historickým maximám, investori vsádzajú na Trumpa

Už len týždeň zostáva do prezidentských volieb v USA, pričom súboj medzi republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom a demokratkou Kamalou Harrisovou sa stáva čoraz vyrovnanejší.

Trump dokázal zmazať predchádzajúci náskok Harrisovej nielen v niekoľkých kľúčových štátoch, ale aj v celonárodných prieskumoch. Zvýšený záujem o kryptomenu bitcoin podľa analytikov Next Finance do istej miery reflektuje politickú situáciu.

Investori vsádzajú na Trumpa

Cena bitcoinu vzrástla na takmer 72-tisíc dolárov, čo sú blízke hodnoty historických maxím. Investori vsádzajú na Donalda Trumpa, pretože jeho zvolenie by z pohľadu regulácie nepredstavovalo riziko pre trh kryptomien.

Úlohu zohráva aj možná výmena súčasného šéfa Americkej komisie pre burzy a cenné papiere Garyho Genslera, ktorá by mohla priniesť uvoľnenejšie podmienky. Po víťazstve Trumpa by na čele komisie podľa analytikov Next Finance zrejme rýchlo skončil Gary Gensler. Taktiež spojenie Trumpa s technologickým magnátom Elonom Muskom láka investorov.

Víťazstvo Harrisovej by neznamenalo katastrofu

Na druhej strane, víťazstvo Kamaly Harrisovej by podľa očakávaní neznamenalo katastrofu pre bitcoin. Harrisová by mohla podľa analytikov Next Finance vytvoriť regulatórny rámec, ktorý by umožnil ďalší rozvoj kryptomien bez ich radikálneho obmedzenia. Harrisová má k bitcoinu o niečo zmierlivejší postoj ako súčasný prezident USA J. Biden.

Trh kryptomien, ktorý za posledných sedem dní zaznamenal rast bitcoinu o viac ako 6 %, zostáva aj naďalej volatilný. Analytici však očakávajú, že dlhodobý trend zostane rastúci v dôsledku prúdenia kapitálu do kryptomien umožneného povolením bitcoinových ETF.