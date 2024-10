Bude znižovanie úrokových sadzieb zo strany ECB pokračovať? Ich vývoj podľa analytika závisí od širších trhových očakávaní

Európska centrálna banka (ECB) opäť znížila svoju kľúčovú depozitnú sadzbu o 25 bázických bodov a v nasledujúcom období možno podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mariána Kočiša očakávať, že príde vďaka postupnému uvoľňovaniu menovej politiky aj k ďalšiemu pozvoľnému poklesu úrokových sadzieb, a to najmä v súvislosti s trhovými očakávaniami.

Na druhej strane, vývoj úrokových sadzieb pre spotrebiteľov záleží podľa neho od vývoja ceny tzv. „dlhých peňazí“ na trhu a zároveň od rizikovej prirážky Slovenska.

„Teda aj na úrokové sadzby bude v konečnom dôsledku výrazne vplývať to, ako sa dokáže financovať štát,“ povedal Kočiš.

Vývoj úrokových sadzieb na úveroch a vkladoch

Vývoj úrokových sadzieb na úveroch ale aj vkladoch tiež závisí podľa neho od širších trhových očakávaní, pričom finančné trhy v posledných týždňoch posunuli svoje očakávania smerom k rýchlejšiemu uvoľňovaniu utiahnutej menovej politiky.

„Aj aktuálne zníženie sadzieb bolo na finančných trhoch očakávané a je teda už v cenách zväčša zapracované, dopad bude opäť viac viditeľný pravdepodobne najmä na kratších viazanostiach,“ uviedol Kočiš.

Rezervovanejší prístup zo strany ECB

Pre ďalší vývoj a započítanie očakávaní do cien bude podľa Kočiša dôležité, či ECB bude v najbližšom období tento optimizmus brzdiť, alebo v primeranej miere potvrdí očakávania trhov.

„Vo všeobecnosti očakávame naďalej skôr rezervovanejší prístup zo strany ECB smerom ku jej ďalším krokom,“ dodal Kočiš.

Koordinácia s pohybom amerického Fed-u

Analytik Next Finance Jiří Cihlář podotýka, že zníženie sadzieb bolo koordinované aj s pohybom amerického Fed-u, ktorý taktiež znižuje úrokové sadzby. „Pokles depozitnej sadzby o 25 bázických bodov bol už plne zacenený v eurovej krivke,“ uviedol Cihlář.

Očakáva, že ECB už neplánuje prestávky v procese znižovania sadzieb, pričom tempo štvrť percentuálneho bodu by mohlo pokračovať až do polovice roka 2025, kedy by sa sadzby mohli dostať na úroveň 2 %.

ECB pritom ostáva v rétorike opatrná a bude naďalej vyhodnocovať každú prichádzajúcu štatistiku. Trhy sa teraz sústredia na to, ako ECB bude v nasledujúcom období reagovať na makroekonomické ukazovatele a ich dôsledky pre menovú politiku.