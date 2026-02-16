Bez splnenia podmienok získate len 50 percent. Finančná správa upozorňuje na chyby pri odpočte DPH z auta

Finančná správa upozorňuje platiteľov DPH na povinnosť, ktorá platí od januára. Ak si chce daňovník uplatniť 100-percentné odpočítanie DPH z osobného motorového vozidla, musí splniť všetky zákonom stanovené podmienky. Vozidlo musí používať výlučne na podnikanie, musí podať nové oznámenie a zároveň musí viesť elektronickú knihu jázd.
Lehota na podanie oznámenia
Platiteľ je povinný oznámiť použitie vozidla výlučne na podnikanie najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatnil odpočítanie dane. Ak si podnikateľ uplatní odpočítanie dane z vozidla nadobudnutého v januári 2026, oznámenie musí podať najneskôr do 25. februára 2026. Povinnosť sa nevzťahuje na vozidlá nadobudnuté pred 1. januárom 2026. Formulár „Oznámenie o použití osobného motorového vozidla výlučne na podnikanie“ je dostupný v katalógu formulárov v sekcii Daň z pridanej hodnoty na portáli finančnej správy.
Zároveň upozorňuje, že samotné vyhlásenie nestačí. Platiteľ musí viesť elektronické záznamy o jazdách v ďalej spracovateľnom formáte, napríklad v MS Excel. Formát PDF sa za elektronicky spracovateľný formát nepovažuje. Ak platiteľ elektronické záznamy nevedie, nemôže si uplatniť 100-percentný odpočet dane.
Len 50 percent bez splnenia podmienok
V takom prípade si môže odpočítať DPH len v rozsahu 50 %, a to bez povinnosti podávať oznámenie o výlučnom použití. Rovnaké pravidlo platí aj pri pohonných látkach. Bez vedenia elektronických záznamov je možné uplatniť odpočet DPH z pohonných látok len vo výške 50 %, a to aj v prípade, že vozidlo používa na podnikanie.
Finančná správa tiež pripomína, že za používanie vozidla na podnikanie sa nepovažuje jazda medzi bydliskom a pracoviskom. Ak podnikateľ alebo zamestnanec používa vozidlo na dopravu z domu do práce a späť, nejde o jazdu na účely podnikania. Detailné informácie sú dostupné v metodickom usmernení „Obmedzenie odpočítania dane na osobné motorové vozidlá“ zverejnenom na portáli finančnej správy.