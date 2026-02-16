Nelegálny hazard a verejné financie: Slovensko každoročne prichádza o desiatky miliónov eur na daniach

Z pohľadu verejných financií ide o systematický výpadok daňových príjmov, ktorý má merateľný dopad na štátny rozpočet. Odhady odborníkov ukazujú, že Slovenská republika každoročne prichádza o 80 až 160 miliónov eur, ktoré by pri legálnom hraní skončili v podobe daní a odvodov vo verejných financiách.
Objem peňazí mimo daňového systému
Podľa analytických odhadov sa v nelegálnych online kasínach a stávkových platformách pretočí 300 až 600 miliónov eur ročne. Tieto prostriedky sú generované slovenskými hráčmi, no štát z nich neinkasuje žiadne dane.
Na rozdiel od licencovaných prevádzkovateľov nelegálne subjekty:
- neplatia odvod z hazardných hier
- neodvádzajú daň z príjmu
- neprispievajú do verejných fondov
- často sídlia mimo jurisdikcie Slovenskej republiky
Z ekonomického hľadiska ide o čistý únik kapitálu bez návratnosti.
Daňový výpadok v číslach
Pri porovnaní so zákonným daňovým zaťažením legálnych online kasín vychádza, že:
- pri nižšom odhade objemu trhu (300 mil. €) štát prichádza minimálne o 80 miliónov €
- pri vyššom odhade (600 mil. €) môže výpadok dosiahnuť až 160 miliónov € ročne
Tieto čísla potvrdzujú aj dlhodobé analýzy inštitúcií sledujúcich trh s hazardnými hrami, vrátane Inštitút pre reguláciu hazardných hier.
Odborný pohľad: nejde len o reguláciu, ale o rozpočet
Zástupcovia Inštitútu pre reguláciu hazardných hier dlhodobo upozorňujú, že nelegálny hazard je predovšetkým fiskálny problém.
„Nelegálny hazard deformuje trh a zároveň pripravuje štát o významné daňové príjmy. Ide o peniaze, ktoré by pri legálnom hraní smerovali do verejných rozpočtov, no dnes končia mimo dosahu štátu,“ uvádza IPRHH vo svojich analytických materiáloch k trhu s hazardnými hrami.
„Táto situácia je veľmi vážna a ukazuje, akú veľkú ekonomickú aj sociálnu záťaž nelegálny hazard predstavuje. Je v najlepšom záujme hráčov vyhľadávať výhradne kasína s oficiálnou slovenskou licenciou – len tak môžu mať istotu férovosti, ochrany práv aj prispievania do verejných financií,“ hovorí Martin Poner, zakladateľ portálu vyhraj.sk.
Inštitút zároveň opakovane zdôrazňuje, že boj proti nelegálnemu hazardu nie je represívna agenda, ale otázka efektívneho výberu daní a ochrany legálneho podnikateľského prostredia.
Čo znamená výpadok 100 miliónov eur pre verejné financie?
Z makroekonomického pohľadu ide o sumu, ktorá by mohla:
- financovať časť výdavkov zdravotníctva
- znížiť tlak na konsolidáciu verejných financií
- pokryť preventívne programy v oblasti závislostí
- posilniť príjmovú stránku rozpočtu bez zvyšovania daní
Namiesto toho však štát musí tieto výpadky kompenzovať inde – buď vyšším daňovým zaťažením legálnych subjektov, alebo škrtmi vo výdavkoch.
Záver: daňová diera, ktorá má konkrétne čísla
Nelegálny hazard už nie je len otázkou regulácie či ochrany spotrebiteľa. Z ekonomického hľadiska ide o systematický odliv zdrojov, ktorý každoročne znižuje príjmy štátneho rozpočtu o desiatky miliónov eur.
Ak má mať Slovensko udržateľné verejné financie a férové podnikateľské prostredie, obmedzenie nelegálneho hazardu sa musí stať súčasťou širšej diskusie o daňovej efektívnosti a výbere príjmov, nie len okrajovou témou regulácie.
Informačný servis