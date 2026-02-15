Spor o rodičovský dôchodok vyústil do kompromisu, prvé priznania podľa nových pravidiel podajú ľudia v tomto roku

Slovensko vstupuje do prvého roka s novými pravidlami asignácie dane a občiansky sektor reaguje informačnou kampaňou, ktorá má verejnosti vysvetliť, čo sa mení. Po mesiacoch neistoty, keď sa diskutovalo o výraznom obmedzení podpory pre neziskové organizácie, napokon vznikol model, ktorý umožňuje podporiť rodičov aj občianske združenia súčasne. Predstavitelia tretieho sektora však upozorňujú, že verejnosť o novom nastavení zatiaľ nemá dostatok informácií.
Od návrhu „buď – alebo“ ku kompromisu
Kampaň s názvom „Asignácia po novom: 2 % z daní pre všetkých“ odštartovala s cieľom odstrániť zmätok, ktorý okolo zmien vznikol. „Ľudia sú zneistení. Mnohí o novom systéme asignácie buď nevedia alebo si myslia, že ak chcú pomôcť svojim rodičom cez asignáciu, nemôžu už darovať 2 % občianskej organizácii. Pravda je taká, že nový systém umožňuje oboje. Daňovníci môžu asignovať 2 % mame, 2 % otcovi a 2 % obľúbenej organizácii. Pri rodičoch je podmienkou, že sú poberateľmi dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ktorá tieto prostriedky aj bude vyplácať,“ uviedol Fedor Blaščák, správca Nadácie otvorenej spoločnosti.
Asignácia dane láme rekordy, tisíce firiem však stále váhajú s podporou
Diskusia o zmenách sa začala v decembri 2023, keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR avizovalo zrušenie rodičovského dôchodku a jeho nahradenie asignáciou z daní rodičom. V tom čase sa objavil návrh, podľa ktorého by si daňovníci museli vybrať medzi podporou rodičov a podporou občianskych organizácií.
Tento princíp „buď – alebo“ vyvolal v neziskovom sektore výrazný nesúhlas. Po rokovaniach sa napokon podarilo nájsť kompromis, ktorý sa v roku 2024 premietol do legislatívy a prvýkrát sa uplatní pri daňových priznaniach podávaných v roku 2026.
„Pokladám za veľmi pozitívny signál, že sa so štátom podarilo dohodnúť na solidarite so všetkými, ktorí potrebujú pomoc. Či už sú to rodičia, alebo organizácie, ktoré pomáhajú slabým a núdznym v spoločnosti,“ uviedol Filip Vagač, programový riaditeľ Platformy pre demokraciu. Nový systém tak rozširuje doterajší model asignácie o prvok zásluhovosti v dôchodkovom systéme, no zároveň zachováva podporu verejnoprospešných aktivít.
Milióny eur ostávajú nevyužité
Asignácia dane patrí na Slovensku medzi stabilné mechanizmy financovania neziskového sektora už viac než dve desaťročia. Od zavedenia systému v roku 2002 dosiahol celkový výnos pre fyzické osoby približne 580 miliónov eur. Napriek tomu sa jeho potenciál dlhodobo nevyužíva naplno. V roku 2024 využilo možnosť poukázať podiel dane 824-tisíc fyzických osôb, ktoré spolu asignovali 48 miliónov eur. To predstavuje len 55 percent oprávnených daňovníkov. Nepoukázaných tak zostalo približne 26 miliónov eur.
Slováci budú môcť po prvý raz darovať dve percentá dane svojim rodičom, musia však splniť viacero podmienok
Podľa Jaroslavy Lukačovičovej, prezidentky Účtovnej asociácie a poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska, je problém najmä v nízkej aktivite zamestnancov. „Asignácia je jedinečnou príležitosťou pomáhať a zároveň daňovníka nestojí ani euro navyše. Napriek tomu ju obrovské množstvo ľudí ignoruje. Predpokladáme, že najväčší nevyužitý potenciál je medzi zamestnancami, za ktorých robia ročné zúčtovanie dane zamestnávatelia. Zamestnanci následne často nepodajú jednoduché Vyhlásenie o poukázaní podielu dane,“ vysvetľuje. Kampaň preto cieli aj na mzdových účtovníkov a účtovníčky, ktorí môžu zamestnancov na túto možnosť upozorniť.
Pre mnohé organizácie má asignácia existenčný význam. „Asignácia je pre mnohé organizácie v sociálnej oblasti kľúčovým zdrojom príjmov. Používajú ich napríklad na bezplatnú podporu rodín detí so zdravotným znevýhodnením, alebo na terapie a pomôcky. Príjmy z asignácie sú pre mnohých existenčnou nevyhnutnosťou,“ uviedla Monika Fričová, riaditeľka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.