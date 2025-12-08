Ázijské akcie stagnovali v očakávaní zníženia amerických úrokových sadzieb

Ázijské burzy v pondelok len mierne kolísali, keď investori čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky o znížení úrokových sadzieb. Diskusia sa sústreďuje na to, či Federálny rezervný systém (FED) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky aj v novom roku.
Zníženie sadzieb je už zapracované v plánoch obchodníkov po sérii vyjadrení predstaviteľov Fedu a údajoch o zhoršujúcom sa trhu práce. Najnovšie inflačné čísla však naznačujú, že boj s rastom cien nie je ukončený, pričom dôvera spotrebiteľov slabne. To vyvoláva obavy, že Fed nebude mať priestor na ďalšie znižovanie.
Jastrabie zníženie
Septembrový ukazovateľ osobnej spotreby (PCE), ktorý Fed preferuje, bol mierne vyšší než v auguste, hoci jadrová hodnota sa nezmenila. Podľa ekonómov Bank of America sa vo štvrtok skončí obdobie, keď členovia Fedu nesmú komentovať politiku, a očakávajú sa vyjadrenia prípadných odporcov. Do januárového zasadnutia pribudnú tri správy o tvorbe pracovných miest, dve o nezamestnanosti, dve o inflácii a údaje o maloobchode.
Globálne akciové trhy sa vyvíjali zmiešane
Podľa analytikov sa očakáva „jasne jastrabie zníženie“, keďže trhy počítajú len s minimálnym poklesom sadzieb v januári a menej než jedným plným znížením o 25 bázických bodov do prvých troch zasadnutí v roku 2026, po ktorých sa skončí mandát šéfa Fedu Jeromea Powella.
Peking v problémoch napriek rastu exportu
Na Wall Street skončili hlavné indexy minulý týždeň v pluse, no Ázia zaostala. Tokio, Šanghaj, Soul a Tchaj-pej rástli, zatiaľ čo Hongkong, Sydney, Singapur, Bombaj a Bangkok klesli.
Zmiešaný vývoj na trhoch v Ázii a Európe, Wall Street rástol druhý deň po sebe
Údaje ukázali, že čínske exporty v novembri vzrástli rýchlejšie než sa čakalo, čím obchodný prebytok krajiny prvýkrát prekročil hranicu 1 bilióna USD. Pokles vývozu do USA a slabé dovozy však poukazujú na problémy Pekingu pri oživovaní spotreby a rastu.
Severomorská ropa Brent sa posilnila o 0,2 percenta na 63,88 USD za barel.