Nečakaný novembrový pokles pracovných miest v USA oslabil Wall Street

Hlavné indexy na Wall Street v stredu klesli po tom, čo údaje ukázali, že americký súkromný sektor v novembri nečakane zrušil 32-tisíc pracovných miest. Analytici pritom očakávali mierny rast, informovala spoločnosť ADP.
Očakávania nižších úrokových sadzieb rastú
Správa posilnila obavy o zdravie americkej ekonomiky, ktorá sa vyrovnáva s cenovými tlakmi spôsobenými clami, ktoré zaviedla administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Index Dow Jones na začiatku obchodovania oslabil o menej než desatinu percenta, S&P 500 klesol o 0,2 percenta a technologický Nasdaqo 0,5 percenta.
Americký súkromný sektor minulý mesiac znížil počet zamestnancov
Technologické tituly boli slabšie, akcie tzv. „Magnificent Seven“ stratili celkovo 0,3 percenta, pričom Microsoft klesol o 2,8 percenta.
Neočakávaný pokles zamestnanosti podporil očakávania, že americký Federálny rezervný systém (Fed) budúci týždeň zníži úrokové sadzby. Peňažné trhy odhadujú pravdepodobnosť zníženia sadzieb 10. decembra na takmer 90 percent.
Šéfka ECB varuje pred „vážnym nebezpečenstvom“, ak Trump ovládne menovú politiku USA
Optimizmus posilnila aj správa, že Trumpov hlavný ekonomický poradca Kevin Hassett, zástanca ďalšieho znižovania, je favoritom na post šéfa Fedu po skončení mandátu Jeromea Powella v máji.
Európa aj Ázia okolo nuly
Európske burzy sa v stredu popoludní pohybovali tesne pod nulou, zatiaľ čo väčšina ázijských trhov rástla. Tokio posilnilo o 0,3 percenta, Hongkong o 0,5 percenta a Šanghaj uzavrel takmer bez zmeny.
Cena referenčnej severomorskej ropy Brent šla hore o 0,7 percenta na 62,89 USD za barel.