Akcie sa trápia pre americké úrokové sadzby a obavy z bubliny v technologickom sektore

Globálne akciové trhy v piatok zápasili s nedostatkom impulzu, keď sa zvyšovali pochybnosti o tom, či americký Federálny rezervný systém (Fed) v decembri zníži úrokové sadzby. Zároveň pretrvávali obavy z bubliny v technologickom sektore.
Prepad technologického sektora
„Prepad technologického sektora z Wall Street sa rozšíril po celom svete,“ povedal v piatok Joshua Mahony, hlavný trhový analytik spoločnosti Scope Markets.
Po technologickej jazde prichádza brzda: Ázijské burzy v červených číslach
Na Wall Street väčšina hlavných indexov klesla, hoci technologický Nasdaq mierne vzrástol po výraznom štvrtkovom predaji. Európske a ázijské indexy skončili v červených číslach, pričom londýnsky FTSE 100 stratil 1,1 percenta po správach, že ministerka financií Rachel Reevesová zrušila plány na zvýšenie dane z príjmov, čo vyvolalo obavy o verejné financie Veľkej Británie.
Ceny ropy
Ceny ropy medzitým rástli, keďže analytici poukázali na riziká pre tok ruskej ropy v dôsledku ukrajinských útokov a amerických sankcií. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala nárast o 2,2 % na 64,39 USD za barel.