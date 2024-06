Vláda schválila Národný akčný plán boja proti terorizmu, v rámci prevencie je potrebné zachytiť rizikové správanie na školách

Výzvou v rámci úspešnej prevencie pred trestnými činmi terorizmu je v súčasnosti aj schopnosť zachytiť akýkoľvek prejav rizikového správania v školskom prostredí a následne náležitým a včasným spôsobom intervenovať.

Vyplýva to z Národného akčného plánu boja proti terorizmu do roku 2027, ktorý v stredu schválila vláda. Dokument v rámci boja proti terorizmu stanovuje štyri základné piliere. Okrem prevencie sú to aj ochrana, pripravenosť a koordinácia.

Schopnosť identifikovať prejavy rizikového správania

„Aktuálnym fenoménom je značne zraniteľné prostredie v školách, nepriaznivo ovplyvňované aj sociálnymi médiami a internetom, ktoré ohrozujú zdravý vývoj a formovanie detí a mládeže,“ uvádza sa v materiáli.

Skorá identifikácia osôb inklinujúcich k prejavom násilného extrémizmu a terorizmu umožní podľa dokumentu poskytnúť adekvátnu odbornú a psychologickú starostlivosť osobám, ktoré takú potrebujú.

„V prípade rozpoznania rizikových osôb na úseku migrácie a azylu je potrebná aj ich následná integrácia do majoritnej spoločnosti,“ zdôrazňuje akčný plán.

Potreba zapájania verejnosti

Pokiaľ ide o oblasť ochrany, materiál konštatuje, že zameranie sa na obmedzenie prístupu teroristov k finančným a materiálnym zdrojom a k zbraniam, teda efektívne uplatňovanie medzinárodných sankcií a riadne fungovanie systému zmrazovania a správy aktív teroristov, je jedným z účinných nástrojov, ktorý prispieva k úspešnému boju proti terorizmu. V oblasti pripravenosti zase dokument zdôrazňuje potrebu zapájania verejnosti.

„Tá by mala nahlasovať akúkoľvek podozrivú aktivitu orgánom činným v trestnom konaní, a zároveň by mala byť dostatočne informovaná, ako sa správať v prípade vzniku teroristického incidentu. V prípade spáchania teroristických útokov musia byť pripravené intervenovať aj Centrá sústredeného sociálneho zabezpečenia, ktorých úlohou je poskytnúť promptnú a komplexnú pomoc v oblasti sociálneho zabezpečenia,“ uvádza sa v akčnom pláne.

Kvalitná spravodajská činnosť či cezhraničná spolupráca

V oblasti koordinácie dokument kladie dôraz na vysokokvalitnú spravodajskú činnosť a činnosť bezpečnostných zložiek, či účinnú medzirezortnú a cezhraničnú spoluprácu a výmenu informácií.

„Realizácia medzinárodnej spolupráce, vrátane zastupovania SR v rámci špecifických platforiem zameraných na problematiku terorizmu, patrí medzi kľúčové aspekty efektívneho boja proti terorizmu,“ konštatuje sa v materiáli.

Útok z roku 2022

Dokument v rámci hodnotenia bezpečnostnej situácie zároveň upozorňuje napríklad na fenomén stierania rozdielov medzi prejavmi pravicového extrémizmu a terorizmu, keď pravicoví extrémisti začínajú využívať násilné prvky, formy, metódy a prostriedky terorizmu na dosiahnutie svojich ideologických cieľov.

„Tento trend bol zaznamenaný aj v SR pri bezprecedentnom teroristickom útoku dňa 12. októbra 2022 (Tepláreň, pozn. SITA) a existuje dôvodné riziko, že pravdepodobnosť podobného, veľmi ťažko predvídateľného násilného aktu, môže mať vzrastajúcu tendenciu v blízkom až dlhodobom časovom horizonte,“ uvádza sa v akčnom pláne.