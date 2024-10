Viete, aký chlieb kupujete? Čerstvý a dopekaný chlieb na oko nerozoznáte

Kto by odolal chrumkavému chlebu, ktorý ešte teplý a voňavý láka z regálu obchodov? Aj keď ponuka vyzerá na prvý pohľad rovnako, nie každý bochník má rovnaký príbeh. Niektoré sú čerstvo upečené v miestnych pekárňach, iné len dopečené priamo v predajni. Z dlhodobého hľadiska sú pre naše zdravie lepšie tie, ktoré prešli neprerušovaným procesom kvasenia. Aj preto COOP Jednota víta podpísanie Memoranda o spolupráci, ktoré má za cieľ podporiť výrobu a predaj čerstvých domácich pekárenských výrobkov. Zákazníci domácej siete si môžu vybrať z ponuky produktov od viac ako 300 lokálnych pekárov, ktorá je pre každý región špecifická.

Aké druhy chleba ponúkajú obchody

Na pultoch predajní možno nájsť tri kategórie pekárenských výrobkov: balené čerstvé pečivo, nebalené čerstvé pečivo a dopekané pečivo z mrazeného polotovaru, tzv. dopek. Či ide o dopek zákazník na prvý pohľad nerozozná, preto sa musí v obchodoch povinne označovať. Aj keď sú rozdiely v ponuke pečiva rôzne, zákazníci sa často nechávajú zlákať vôňou a etikety s popisom a zložením produktov čítajú zriedka.

Benefity čerstvého chleba

Pekári sa zhodujú, že pri dopekaní pečiva z polotovaru je kľúčový rozdiel v obsahu vody. Mrazením voda kryštalizuje, čo narúša väzby medzi vodou a múkou a môže po rozmrazení zhoršiť kvalitu výrobku. Preto sa pri miesení polotovaru na zmrazenie pridávajú aditíva, ktoré bránia kryštalizácii a vyparovaniu vody. Čerstvým pekárenským výrobkom je výrobok, ktorý sa vyrába bez použitia konzervačných látok, bez predpečenia a ponúka sa spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín od upečenia, ak ide o chlieb. Ak ide o ide o pečivo, najneskôr do 12 hodín od upečenia. „Čerstvý chlieb, oproti chlebu vyrobenému dopekom, neobsahuje konzervačné látky. Zásadný rozdiel je aj v procese kvasenia, ktorý je pri mrazených polotovaroch pozastavený. Praxou je dokázané a vyskúmané, že kvasinky potrebujú aspoň 4 hodiny na to, aby narušili steny múky a vďaka tomu sa stal výrobok ľahšie stráviteľným. Pri dlhodobom konzumovaní má čerstvý chlieb nepochybne lepší vplyv na zdravie konzumenta,“ hovorí Martin Brojo z remeselnej pekárne Brojo s 86-ročnou tradíciou.

Tradíciu, ktorá sa dedí z generácie na generáciu treba podporiť

Martin Brojo patrí v rodinnej firme k tretej generácii pekárov. Jeho dedko založil v Považskej Bystrici pekáreň Brojo ešte v roku 1938, niektoré recepty využívajú dodnes. „Sme remeselná pekáreň, čiže používame tradičné výrobné postupy, ktoré sa snažíme neustále zlepšovať, pričom kladieme dôraz na zloženie a kvalitu surovín. Aj vďaka dlhoročnej spolupráci s regionálnym družstvom COOP Jednota Čadca dnes ročne vyrábame viac ako 3 000 000 chutných pekárskych výrobkov pre viac ako 100 prevádzok,“ dodáva M. Brojo. Tretia generácia pekárov sa nachádza aj neďaleko Prievidze, kde tradičný domáci chlieb a ďalšie pekárske výrobky pečie rodina Vabcovcov. Malá rodinná pekáreň funguje už 26 rokov v obci so sotva 1 300 obyvateľmi, no jej chlieb raňajkujú tisíce ľudí v regióne hornej Nitry. „85 percent tovaru nám dnes odoberá COOP Jednota Prievidza. Bez tejto spolupráce by sme zostali malou dedinskou pekárňou alebo skončili ako mnohé iné, ktoré museli zatvoriť svoje prevádzky, lebo nedokázali konkurovať,“ hovorí Jozef Vabec mladší.

Ponuka produktov od viac ako 300 lokálnych pekárov

Najväčšia domáca sieť potravín COOP Jednota stavia na kvalitných slovenských potravinách a vzťahoch s lokálnymi výrobcami už vyše 150 rokov. „Aktuálne v našej sieti spolupracujeme s viac ako 300 slovenskými pekárňami, vrátane malých rodinných firiem s dlhou tradíciou, ktoré zásobujú predajne v ich okolí. Veľmi oceňujeme nedávne podpísanie Memoranda o spolupráci v oblasti pekárenských výrobkov zamerané na podporu domácej produkcie s dôrazom na čerstvé pečivo. Šikovných ľudí, ktorí odovzdávajú svoje pekárske umenie ďalším generáciám a do rôznych regiónov Slovenska tak prinášajú nielen kvalitné produkty, ale aj prácu, treba jednoznačne podporovať,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko, s.d. Memorandum o spolupráci zamerané na podporu výroby a predaja čerstvých domácich pekárenských výrobkov a rozvíjanie aktivít zameraných na informovanie verejnosti o kvalitnej domácej produkcii podpísali dňa 16. októbra 2024 pri príležitosti Svetového dňa chleba Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zväz obchodu SR a Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Informačný servis