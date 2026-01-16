Nenechám sa odvliecť, hovorí dočasná venezuelská prezidentka. Caracas sa diplomatickej konfrontácie s USA nebojí

Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová vo štvrtok vyhlásila, že jej vláda sa neobáva diplomatickej konfrontácie so Spojenými štátmi, ktoré 3. januára vojenským úderom zosadili jej predchodcu Nicolása Madura.
„Vieme, že sú veľmi mocní. Vieme, že sú smrtiacou jadrovou veľmocou… Nebojíme sa postaviť sa im diplomaticky, prostredníctvom politického dialógu,“ povedala bývalá Madurova viceprezidentka a lojálna podporovateľka.
Rešpekt a dôstojnosť
Americký prezidentDonald Trump súhlasil, že bude s jej vládou spolupracovať, pokiaľ bude rešpektovať americké požiadavky, najmä v otázke prístupu k venezuelským ropným zdrojom.
V Madurovej neprítomnosti predniesla Rodríguezová v parlamente správu o stave republiky, ktorú poslanci prijali potleskom. Zároveň uviedla, že požiadala Washington o „rešpekt k dôstojnosti“zosadeného lídra, ktorý v USA čelí obvineniam z obchodovania s drogami.
Len po svojich
V stredu Rodríguezová telefonovala s Trumpom, ktorý ju následne označil za „skvelú osobu“ a uviedol, že spolu hovorili o rope, nerastných surovinách, obchode a bezpečnosti. „Robíme obrovský pokrok,“ napísal na sociálnej sieti.
Dočasná venezuelská líderka označila telefonát za produktívny, zdvorilý a v duchu „vzájomného rešpektu“.
V zjavnej narážke na zadržanie a odvlečenie Madura a jeho manželky americkými silami Rodríguezová vo štvrtok dodala, že ak bude niekedy ako dočasná prezidentka musieť navštíviť Washington, „pôjdem vzpriamená, po svojich, nenechám sa vliecť“.