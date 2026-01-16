Trump opäť posúva hranice politickej reality, vypočítal cenu za Grónsko

Americký prezident Donald Trump stanovil cenu za kúpu Grónska na 700 miliárd dolárov. Nejde pritom o oficiálnu ponuku, keďže Dánsko svoj ostrov nepredáva, ale o sumu, ktorú Trump podľa zdrojov z Bieleho domu považuje za „hodnotu“ územia, ktoré vraj Spojené štáty „potrebujú“ pre svoju bezpečnosť a strategické záujmy v duchu ideológie MAGA (Make America Great Again).
Dánsky šéf diplomacie si nebral servítku pred ústa
Ako referuje web AS.com s odvolaním sa na televíziu NBC News, túto sumu mali dánskym a grónskym predstaviteľom vo Washingtone tlmočiť americký viceprezident JD Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio. Reakcia severanov bola jednoznačná. „Myšlienky, ktoré nerešpektujú územnú celistvosť Dánska a suverenitu grónskeho ľudu, sú úplne neakceptovateľné,“ vyhlásil dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen.
Bezpečnostní experti nesúhlasia s Trumpom. Grónsko je pre Ameriku síce užitočné, ale nie životne dôležité
Rasmussen zároveň pripomenul, že otázka budúcnosti Grónska nie je otvorená. „Grónsky premiér jasne povedal, že jeho ľud chce v blízkej budúcnosti zostať súčasťou Dánska a všetci musíme rešpektovať želania obyvateľstva,“ zdôraznil. Dánsko zároveň odmietlo Trumpove argumenty o hrozbe zo strany Ruska či Číny s tým, že Kodaň je zakladajúcim členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Rokovanie nepriniesli dohodu
Napätie však nezostalo len na diplomatickej úrovni. Severská skupina krajín zodpovedná za bezpečnosť Arktídy oznámila, že v najbližších dňoch vyšle do Grónska vojenský kontingent.
Európske krajiny vyslali do Grónska vojenský personál
Podporu Dánsku vyjadril aj španielsky premiér Pedro Sánchez. „Španielsko spolu s Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, Poľskom a Spojeným kráľovstvom opätovne potvrdzuje svoju pevnú podporu Dánsku a ľudu Grónska. Rešpekt k suverenite štátov je nevyhnutný pre mier. To je najväčšie ponaučenie, ktoré nám zanechalo 20. storočie. Nezabúdajme naň,“ vyhlásil.
Keďže rokovanie medzi USA, Dánskom a Grónskom neprinieslo dohodu, vznikla pracovná skupina, ktorá má v najbližších týždňoch pokračovať v rozhovoroch. Trumpove ambície sú pritom jasné – prístup k vzácnym surovinám a silnejšia kontrola arktického priestoru. Európa však dáva najavo, že Grónsko má cenu – ale nie je na predaj.