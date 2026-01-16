Trump opäť posúva hranice politickej reality, vypočítal cenu za Grónsko

Dánsko aj samotní Grónčania reagujú ostro – a Európa vysiela jasný signál.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Greenland..green, and all the colors of the rainbow
Osada Ilulissat v západnom Grónsku neďaleko jedného z najväčších ľadových fjordov v krajine. Foto: www.gettyimages.com
Americký prezident Donald Trump stanovil cenu za kúpu Grónska na 700 miliárd dolárov. Nejde pritom o oficiálnu ponuku, keďže Dánsko svoj ostrov nepredáva, ale o sumu, ktorú Trump podľa zdrojov z Bieleho domu považuje za „hodnotu“ územia, ktoré vraj Spojené štáty „potrebujú“ pre svoju bezpečnosť a strategické záujmy v duchu ideológie MAGA (Make America Great Again).

Dánsky šéf diplomacie si nebral servítku pred ústa

Ako referuje web AS.com s odvolaním sa na televíziu NBC News, túto sumu mali dánskym a grónskym predstaviteľom vo Washingtone tlmočiť americký viceprezident JD Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio. Reakcia severanov bola jednoznačná. „Myšlienky, ktoré nerešpektujú územnú celistvosť Dánska a suverenitu grónskeho ľudu, sú úplne neakceptovateľné,“ vyhlásil dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen.

Rasmussen zároveň pripomenul, že otázka budúcnosti Grónska nie je otvorená. „Grónsky premiér jasne povedal, že jeho ľud chce v blízkej budúcnosti zostať súčasťou Dánska a všetci musíme rešpektovať želania obyvateľstva,“ zdôraznil. Dánsko zároveň odmietlo Trumpove argumenty o hrozbe zo strany Ruska či Číny s tým, že Kodaň je zakladajúcim členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Rokovanie nepriniesli dohodu

Napätie však nezostalo len na diplomatickej úrovni. Severská skupina krajín zodpovedná za bezpečnosť Arktídy oznámila, že v najbližších dňoch vyšle do Grónska vojenský kontingent.

Podporu Dánsku vyjadril aj španielsky premiér Pedro Sánchez. „Španielsko spolu s Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, Poľskom a Spojeným kráľovstvom opätovne potvrdzuje svoju pevnú podporu Dánsku a ľudu Grónska. Rešpekt k suverenite štátov je nevyhnutný pre mier. To je najväčšie ponaučenie, ktoré nám zanechalo 20. storočie. Nezabúdajme naň,“ vyhlásil.

Keďže rokovanie medzi USA, Dánskom a Grónskom neprinieslo dohodu, vznikla pracovná skupina, ktorá má v najbližších týždňoch pokračovať v rozhovoroch. Trumpove ambície sú pritom jasné – prístup k vzácnym surovinám a silnejšia kontrola arktického priestoru. Európa však dáva najavo, že Grónsko má cenu – ale nie je na predaj.

