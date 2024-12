Viac ako 70 % Ukrajincov by podporilo vstup Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) podľa západonemeckého modelu. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na najnovší prieskum uskutočnený organizáciou New Europe Center.

Celkom 70,3 % obyvateľov Ukrajiny uviedlo, že podporuje myšlienku postupného vstupu Ukrajiny do NATO na základe pozvánky pre Ukrajinu v zmysle jej medzinárodne uznaných hraníc. Záruky podľa článku 5 by sa pôvodne nevzťahovali na územia okupované Ruskom.

Možný formát ukončenia vojny

Táto myšlienka sa nazýva „západonemecký model“. Podľa neho sa Nemecká spolková republika (Západné Nemecko) stala členom NATO v roku 1955, no Nemecká demokratická republika (Východné Nemecko) za takzvanou železnou oponou vstúpilo do aliancie až o takmer 40 rokov neskôr, po znovuzjednotení krajiny.

Neoficiálne sa objavila správa, že o tejto myšlienke sa na Západe už dlhšie diskutuje ako o možnom formáte ukončenia súčasnej fázy vojny, aby sa zabránilo obnoveniu ruskej agresie.