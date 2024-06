Veronika Cifrová Ostrihoňová sa teší na všetky výzvy, ktoré prídu s jej pôsobením v europarlamente (video)

Novozvolená poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) za hnutie Progresívne Slovensko Veronika Cifrová Ostrihoňová sa teší na všetky výzvy, ktoré prídu s jej pôsobením v europarlamente.

Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA počas volebnej noci, teší sa i na to, že zažije iný kariérny svet, keďže dosiaľ pôsobila v mediálnom priestore. „Verím, že tento mandát budem vedieť napĺňať zodpovedne a efektívne,“ dodala.

Pokiaľ ide o jej pôsobenie v EP, Cifrová Ostrihoňová uviedla, že sú jej blízke témy slobody médií i bezpečného pracovného prostredia pre novinárov a novinárky. Rovnako by sa chcela zameriavať na dosiahnutie bezpečnejšieho a menej nenávistného online priestoru, ale i na podporu žien.

Cifrová Ostrihoňová ocenila i volebnú účasť. Poukázala pritom na to, že za necelý rok ide o tretie voľby, keďže v septembri 2023 sa konali voľby do NR SR a v marci a apríli 2024 dve kolá volieb prezidenta SR, no na pomery eurovolieb sa účasť javí ako vysoká. „To mi dáva dobrý signál o tom, že naši občania a občianky ešte nerezignovali na to, ako sa máme tu na Slovensku, akú vládu máme a akú reprezentáciu posielame do EP,“ vyjadrila sa.