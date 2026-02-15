Skupina MOL vstupuje do Líbye: V Stredozemnom mori získala práva na hlbokomorský prieskum ropy

Skupina MOL rozširuje svoje medzinárodné portfólio o strategické prieskumné bloky v líbyjskom hlbokomorskom šelfe. V rámci konzorcia so spoločnosťami Repsol a TPAO uspela v licenčnom kole a získala právo na prieskum hlbokomorského bloku O7 v Stredozemnom mori.
Pre skupinu ide o významný krok v diverzifikácii zdrojov a posilnení energetickej bezpečnosti stredoeurópskeho regiónu. Tento úspech prichádza len dva týždne po podpise strategického partnerstva s líbyjskou Národnou ropnou spoločnosťou (NOC).
Strategický úspech v Stredozemnom mori
V marci 2025 Líbyjská národná ropná spoločnosť po sedemnástich rokoch opäť otvorila proces vydávania práv na prieskum a ťažbu. Skupina MOL (20 %) podala úspešnú spoločnú ponuku spolu so spoločnosťami Repsol (40 %, prevádzkovateľ) a TPAO (40 %) na offshore blok O7.
MOL pokračuje v expanzii, strategická dohoda s Líbyou má posilniť diverzifikáciu zdrojov
Daná oblasť sa nachádza približne 140 kilometrov severozápadne od Benghází a zaberá plochu viac ako 10 300 štvorcových kilometrov. Prieskum bude prebiehať v náročných podmienkach s hĺbkou viac ako 1 500 metrov pod hladinou mora, čo plne korešponduje s rozsiahlymi skúsenosťami konzorcia v oblasti offshore projektov.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny MOL, Zsolt Hernádi, vníma tento krok ako kľúčový pre budúcnosť spoločnosti: „Iba dva týždne po podpísaní dohody o strategickom partnerstve s líbyjskou Národnou ropnou spoločnosťou vstupuje Skupina MOL do Líbye. Spojením síl s dvoma skúsenými prevádzkovateľmi, spoločnosťami Repsol a TPAO, je Skupina MOL pripravená prispieť k jednej z najsľubnejších príležitostí v offshore oblastiach severnej Afriky. Pre Skupinu MOL je vstup do Líbye viac než geografická expanzia, pretože môže byť významným krokom v diverzifikácii zdrojov a posilnení bezpečnosti dodávok v krajinách nášho regiónu bez prístupu k moru. Sme vďační za podporu, ktorú nám poskytli vlády oboch krajín“.
Napĺňanie stratégie SHAPE TOMORROW
Vstup do Líbye je súčasťou aktualizovanej stratégie SHAPE TOMORROW, ktorej cieľom je udržať ťažbu na úrovni najmenej 90 000 barelov ropného ekvivalentu denne počas nasledujúcich piatich rokov. Skupina MOL aktuálne pôsobí v deviatich krajinách sveta, pričom ťažbu realizuje v ôsmich z nich (Chorvátsko, Azerbajdžan, Irak, Kazachstan, Rusko, Pakistan, Egypt a Maďarsko).
Vučić dúfa v rýchly predaj ruského podielu v ropnej spoločnosti NIS maďarskej skupine MOL
Nové strategické partnerstvo Skupiny MOL a líbyjskej štátnej ropnej spoločnosti National Oil Corporation (NOC) podpísali v januári v Budapešti Zsolt Hernádi a predseda NOC Masoud Suleman.
Dohoda má posilniť medzinárodnú prítomnosť MOL v sektore ropy a zemného plynu. Vytvára rámec nielen pre prieskum a ťažbu, ale aj pre technologické inovácie, obchodovanie s ropou a servisné služby pre ropné polia, čím zabezpečuje dlhodobý rast oboch partnerov na globálnom trhu.
Skupina MOL
… je medzinárodná integrovaná spoločnosť pôsobiaca v oblasti ropy, zemného plynu, petrochémie a maloobchodu so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva 25 000 ľudí a má viac ako 100-ročnú históriu.
Skupina MOL prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2 400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.
Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL sú podporené viac ako 85-ročnými skúsenosťami v oblasti uhľovodíkov a 30-ročnými skúsenosťami v oblasti vstrekovania CO2.
V súčasnosti má ťažobné aktivity v 8 krajinách a prieskumné aktíva v 9 krajinách. Skupina MOL sa zaviazala transformovať svoje tradičné činnosti založené na fosílnych palivách na nízkouhlíkový, udržateľný podnikateľský model a usiluje sa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, pričom formuje nízkouhlíkové obehové hospodárstvo v strednej a východnej Európe.