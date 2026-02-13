Temelín dnes odstaví druhý blok, dokončí prechod na dlhší palivový cyklus

Česká jadrová elektráreň Temelín začne v piatok večer plánovanú odstávku druhého bloku. Energetici počas nej vymenia časť paliva a vykonajú rozsiahle kontroly, čím blok pripravia na prechod do konečnej fázy dlhšieho palivového cyklu. Práce sú naplánované na približne dva mesiace. Uviedla to na svojej webovej stránke spoločnosť ČEZ.
Výmena paliva a tisíce činností
Odpojenie generátora od prenosovej sústavy prebehne pri približne tretinovom výkone reaktora. Harmonogram počíta s viac ako 18-tisíc činnosťami, na ktorých sa bude podieľať zhruba tisíc pracovníkov vrátane dodávateľov. Kľúčovou časťou odstávky je výmena paliva, ktorá umožní dlhšiu prevádzku bez nutnosti prerušenia výroby.
„Vymeníme 66 z celkových 163 palivových súborov, čo je o dvanásť viac ako vlani. Vďaka tomu bude blok v prevádzke o dva mesiace dlhšie, teda šestnásť mesiacov. Druhý blok sa tým dostane do konečnej fázy predĺženého palivového cyklu,“ uviedol riaditeľ Jadrovej elektrárne Temelín Petr Měšťan.
Kontroly kľúčových systémov a modernizácia
Okrem výmeny paliva čaká technikov kontrola bezpečnostných systémov, hlavného cirkulačného čerpadla a parogenerátora. Špeciálna pozornosť bude venovaná turbíne, kde skontrolujú všetky štyri rotory a inštalujú nový monitorovací systém. Súčasťou prác je aj 80 investičných akcií zameraných na modernizáciu a zvyšovanie bezpečnosti, vrátane pokračujúcej modernizácie riadiaceho systému.
Termín odstávky bol koordinovaný s druhou českou jadrovou elektrárňou v Dukovanoch, kde sa blíži spustenie prvého bloku. Skupina ČEZ tak optimalizuje výrobné kapacity.
„Tento rok nás v súvislosti s prechodom na dlhšie palivové cykly čakajú dve odstávky oproti vlaňajšej jedinej. Aj v predĺženom cykle ich plánujeme tak, aby sme optimálne využili palivo a zároveň eliminovali ich súbeh. Je to výhodné pre koordináciu prác a zaistenie kapacít našich i dodávateľov, aj z pohľadu prenosovej sústavy,“ konštatoval člen predstavenstva ČEZ a riaditeľ divízie jadrová energetika Bohdan Zronek.
Strategický cieľ: Efektívnejšia a čistá výroba
Energetici plánujú pripojiť druhý blok elektrárne Dukovany v úvode druhej polovice februára. Zásadnou zmenou pre obe české jadrové elektrárne je prechod na predĺžené palivové cykly – kým Dukovany už fungujú v 16-mesačnom režime, Temelín prejde na 18-mesačný interval na oboch blokoch v priebehu tohto roka.
Dlhšie kampane prinesú menej odstávok a vyššiu efektivitu, no zároveň zmenia rozloženie výroby, keďže v Temelíne sa budú striedať roky s jednou a dvoma odstávkami. ČEZ preto tento rok očakáva nižšiu medziročnú produkciu, no dlhodobým cieľom do konca desaťročia je stabilná ročná výroba nad úrovňou 32 TWh bezemisnej elektriny. Spoločne s Dukovanmi ušetria tieto zdroje ročne približne 20 miliónov ton CO2.
Skupina ČEZ je stabilnou energetickou skupinou, ktorá patrí medzi najväčšie ekonomické subjekty v Českej republike aj v strednej Európe a významne prispieva k rozvoju energetického sektora regiónu v súlade s cieľmi udržateľnosti Európskej únie.
Základom výroby elektriny v Skupine ČEZ sú bezemisné zdroje. Popri bezemisnej výrobe sú hlavnými činnosťami podnikania ČEZ aj distribúcia a predaj energií, perspektívnymi oblasťami sú podpora inovácií a investície do clean-tech spoločností.
Najvýznamnejším akcionárom materskej spoločnosti ČEZ je Česká republika s podielom na základnom imaní takmer 70 %. Akcie ČEZ sú obchodované na pražskej a varšavskej burze cenných papierov, kde sú súčasťou burzových indexov PX a WIG-CEE.