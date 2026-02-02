MOL pokračuje v expanzii, strategická dohoda s Líbyou má posilniť diverzifikáciu zdrojov

Skupina MOL uzavrela nové strategické partnerstvo s líbyjskou National Oil Corporation (NOC). Memorandum o porozumení, podpísané predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Skupiny MOL Zsoltom Hernádim a predsedom predstavenstva NOC Masoudom Sulemanom, je základom pre spoluprácu v oblastiach prieskumu uhľovodíkov, technologických inovácií a obchodovania s ropou.
Spolupráca má pokrývať celý hodnotový reťazec
Strategické partnerstvo stanovuje rámec na výmenu informácií a spoločnú analýzu potenciálnych oblastí spolupráce od prieskumu a ťažby uhlovodíkov, technologického rozvoja, cez poskytovanie služieb pre ropný biznis v Líbyi až po dodávky a obchodovanie so surovou ropou.
Vučić dúfa v rýchly predaj ruského podielu v ropnej spoločnosti NIS maďarskej skupine MOL
Zsolt Hernádi vyzdvihol líbyjský ropný a plynárenský sektor ako pilier odbornosti a poznamenal, že tento krok katalyzuje rozširovanie medzinárodného portfólia Skupiny MOL. Zdôraznil tiež význam diverzifikácie zdrojov pre bezpečnosť dodávok a energetickú nezávislosť, obzvlášť pre vnútrozemské krajiny. Partnerstvo sa opiera aj o budovanie vzdelávacích, vedeckých a univerzitných väzieb, čo môže pomôcť Európe zvýšiť konkurencieschopnosť.
Dohody pribúdajú aj v Azerbajdžane, Kazachstane a Turecku
Skupina MOL má v súčasnosti aktíva v prieskume a ťažbe ropy a zemného plynu v deviatich krajinách, pričom ťažba prebieha v ôsmich – Chorvátsku, Azerbajdžane, Iraku, Kazachstane, Rusku, Pakistane, Egypte a Maďarsku. V rámci stratégie SHAPE TOMORROW plánuje MOL zvýšiť kapacity na minimálne 90-tisíc barelov ropného ekvivalentu denne v nasledujúcich piatich rokoch a posilňovať svoje medzinárodné portfólio novými strategickými partnerstvami.
Šurany Industrial Park má úspešne skolaudovaný kľúčový energetický projekt, zahŕňa kioskovú spínaciu stanicu
Nedávno MOL podpísal dohody o spolupráci s národnou ropnou spoločnosťou Kazachstanu (KazMunayGas), Azerbajdžanu (SOCAR) a Turecka (Turkish Petroleum). V Azerbajdžane sa tak spustil spoločný prieskum ložísk v regióne Samakhi-Gobustan, pričom prieskum s Turkish Petroleum prebieha už v Maďarsku.
Skupina MOL, so sídlom v Budapešti, pôsobí vo viac ako 30 krajinách a zamestnáva 25 000 ľudí. Prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Okrem toho vlastní sieť takmer 2 400 čerpacích staníc v desiatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Skupina je aktívna v oblasti uhľovodíkov viac ako 85 rokov a v oblasti CO₂ injektáže 30 rokov. V súčasnosti vedie ťažbu v ôsmich krajinách a prieskumné aktivity v deviatich krajinách. Skupina MOL sa zaväzuje transformovať svoje podnikanie na nízkouhlíkový udržateľný model a chce sa do roku 2050 stať uhlíkovo neutrálna, aktívne podporujúc rozvoj nízkouhlíkovej cirkulárnej ekonomiky v regióne.