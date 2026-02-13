Geopolitika tlačí ceny benzínov a nafty nahor. O koľko si motoristi na Slovensku priplatia?

Ceny pohonných látok na Slovensku sa na začiatku februára pohli najmä smerom nahor pri nafte, zatiaľ čo benzíny zostali takmer bez zmeny. Ako uviedol Štatistický úrad SR, počas 6. týždňa od 2. do 8. februára 2026 zdražela základná aj prémiová nafta medzitýždňovo takmer o dva centy za liter, čo predstavuje dynamickejší pohyb než je bežný výkyv na úrovni plus-mínus 1,5 centa.
Bežná nafta sa predávala za 1,466 eura za liter a prémiová za 1,668 eura, pričom išlo o najvyššie priemerné ceny od konca novembra minulého roka.
Benzín Natural 95 stál v priemere 1,474 eura za liter a prémiové benzíny 1,678 eura, ich medzitýždňový pohyb bol len symbolický. Napriek aktuálnemu zdraženiu zostávajú palivá lacnejšie ako pred rokom, benzíny o šesť až sedem percent a nafta približne o päť percent.
Domáci trh
Vývoj na domácom trhu zapadá do širšieho regionálneho aj európskeho kontextu. Analytik 365.bankTomáš Boháček upozorňuje, že regionálna cenová konvergencia pri benzíne je tak už takmer úplná a priestor na ďalšie zbližovanie cien sa výrazne zužuje. Pri nafte je situácia odlišná.
Česká republika si podľa neho udržiava výraznú cenovú výhodu približne 11 centov na liter, Poľsko sa už pohybuje len mierne pod slovenským priemerom a rozdiel sa prakticky stiera, zatiaľ čo Maďarsko a Rakúsko sú o päť až šesť centov vyššie.
Slovensko tak zostáva konkurencieschopné najmä pri nafte, čo je kľúčové pre nákladnú dopravu a logistiku. V porovnaní so západnou Európou sú rozdiely ešte výraznejšie. Priemerné ceny v EÚ27 a eurozóne sú pri benzíne vyššie o približne 15 až 23 centov na liter a pri nafte o 12 až 17 centov.
Riziková prirážka
Za aktuálnym pohybom cien stojí predovšetkým vývoj na ropnom trhu. Cena ropy Brent sa v závere týždňa pohybovala tesne pod hranicou 70 dolárov za barel, americká WTI okolo 65 dolárov, čo predstavuje približne 2,5-percentný týždenný nárast. Trh reagoval najmä na pretrvávajúce napätie medzi USA a Iránom, ktoré síce zatiaľ nevyústilo do reálnych výpadkov dodávok, no do cien vracia geopolitickú rizikovú prirážku.
Z európskeho pohľadu zohral úlohu aj pokles zásob ropy v oblasti Amsterdam–Rotterdam–Antverpy, čo signalizuje krátkodobo napätejší fyzický trh a silnejší dopyt zo strany rafinérií. Tento faktor spolu s mierne slabším dolárom podporil ceny ropy aj napriek tomu, že fundamenty ostávajú zmiešané.
Rast amerických zásob
Analytik finančných trhov XTBMatej Bajzík konštatuje, že ceny ropy sa pohybovali v pásme 66 až 70 dolárov za barel a trh stále riadia geopolitické správy viac než samotné fundamenty. Na strane ponuky podľa neho nedochádza k dramatickým zmenám, OPEC+ nemení produkčné plány a globálne zásoby nie sú kriticky nízke, pričom rast amerických zásob počas týždňa tlmil silnejší rast cien. Krátkodobo však geopolitická prirážka drží ceny vyššie.
„V ďalšom sledovanom týždni očakávame rast cien pohonných látok ako reakciu na vysokú volatilitu na trhu s ropou a nárast ceny pohonných látok v rozmedzí 1 až 3 centov,“ odhaduje Bajzík.