SEPS sa úspešne pripojila k platforme PICASOO, tá umožňuje vzájomnú cezhraničnú výmenu regulačnej elektriny

Slovenská elektrizačná prenosová sústava sa úspešne pripojila k medzinárodnej platforme PICASSO, ktorá umožňuje vzájomnú cezhraničnú výmenu regulačnej elektriny. Ide o medzinárodný projekt zoskupujúci celkovo 26 prevádzkovateľov prenosových sústav (PS) združených pod ENTSO-E.

Ku dňu pripojenia bola SEPS len deviatym prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ktorý aktívne participuje na jej prevádzke. Platforma PICASSO poskytuje spoločný priestor na obstaranie regulačnej energie s automatickou aktiváciou (aFRR), v minulosti tiež označovanou ako podporná služba sekundárnej regulácie výkonu.

Zásadné zmeny

Pripojenie SEPS, a tým pádom celej regulačnej oblasti Slovenskej republiky k platforme PICASSO, je zavŕšením niekoľko rokov trvajúceho projektu, do ktorého boli zapojené početné interné a externé expertné tímy a dodávatelia. Ako príprava na pripojenie slúžilo spustenie lokálneho režimu prevádzky, v ktorom sa SEPS nachádzala od 1. júla tohto roka.

Účasť SEPS na fungovaní platformy PICASSO so sebou prináša niektoré zásadné zmeny zasahujúce do doterajšieho spôsobu aktivácie a ocenenia služby aFRR. Ponuky od domácich poskytovateľov podporných služieb sú zozbierané jednotlivými prevádzkovateľmi PS a zaslané na platformu. Tá všetky prijaté ponuky zhromaždí, vyhodnotí a zoradí do spoločného cenového rebríčka.

Platforma taktiež zabezpečuje optimalizáciu aktivácie regulačnej elektriny (elektrickej energie slúžiacej na udržanie frekvenčnej stability elektrizačnej sústavy) na základe požiadaviek prevádzkovateľov PS závisiacich od vzniknutej výkonovej nerovnováhy v príslušnej regulačnej oblasti. Aktivované sú prioritne cenové ponuky s najnižšou cenou v rámci spoločného cenového rebríčka. Pri aktivácii berie platforma do úvahy dostupné prenosové kapacity cezhraničných vedení.

Platforma MARI

Okrem pripojenia k platforme PICASSO dokončuje SEPS posledné technické a procesné prípravy pre pripojenie sa k platforme MARI. To je naplánované na 3. decembra 2024. Platforma MARI, obdobne ako PICASSO, poskytuje pre pripojených prevádzkovateľov PS spoločný priestor na obstaranie regulačnej energie.

Rozdiel je v tom, že ide o regulačnú elektrinu s manuálnou aktiváciou, v minulosti tiež označovanou ako podporná služba terciárnej regulácie výkonu. V priebehu roka 2025 je taktiež naplánované pripojenie SEPS k modulu CMM (Capacity Management Modul). Ten dopĺňa platformy PICASSO a MARI o modul, ktorý zabezpečí efektívnejšie manažovanie procesov prideľovania cezhraničných prenosových kapacít.