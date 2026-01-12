SPP musí vyplatiť Duckého zmenky za 350 miliónov českých korún, voči škandalóznemu rozhodnutiu podá dovolanie

Najvyšší súd SR uzavrel miliónovú kauzu tzv. Duckého zmeniek. Ako informuje denník SME, cyperská firma Stroden Management Limited napokon uspela v snahe o uznanie zmeniek na 350 miliónov českých korún, ktoré bývalý šéf Slovenského plynárenského priemysluJán Ducký pred smrťou podpísal. Znamená to, že plynárne musia zmenky preplatiť.
„Verdikt Najvyššieho súdu SR je právoplatný. V kauze, ktorá sa vliekla takmer tri desaťročia, rozhodoval senát zložený z predsedníčky Jaroslavy Fúrovej a členiek Lenky Praženkovej a Sone Pekarčíkovej,“ uviedlo SME.
Kauzou sa súdy zaoberajú od roku 1999
Denník pripomenul, že zmenky v stovkách miliónov korún podpísal Ducký ako šéf SPP mimo účtovníctva firmy. Neboli nikde zaevidované, na začiatku tak nebolo známe, koľko ich je, na aké sumy, ani kto ich vlastní.
„Kauza odštartovala až po tom, ako sa firmy, ktoré ich získali, začali domáhať vyplatenia peňazí,“ uviedol denník SME s tým, že kauzou sa súdy zaoberajú od roku 1999. Doplnil, že v nedeľu 11. januára zároveň uplynulo 27 rokov, odkedy Duckého zavraždili.
SPP hovorí o škandalóznom rozhodnutí
Slovenský plynárenský priemysel sa nestotožňuje s podľa neho škandalóznym rozhodnutím Najvyššieho súdu SR, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech SPP.
Ako spoločnosť uviedla v reakcii na rozhodnutie, podľa ktorého musí cyperskej firme vyplatiť 350 miliónov českých korún, aj naďalej si bude chrániť svoje práva a záujmy pred príslušnými súdmi a štátnymi orgánmi. Hneď po doručení písomného vyhotovenia rozhodnutia najvyššieho súd SPP podá dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok.
Odkladný účinok dovolania
„Zároveň platí, že v tomto prípade má dovolanie automaticky odkladný účinok, čo znamená, že cyperská schránková spoločnosť Stroden Management Limited nemôže postihnúť majetok SPP exekúciou. Ďalšie právne kroky spoločnosť zváži po dôkladnom oboznámení sa s písomným odôvodnením rozhodnutia,“ zdôraznila spoločnosť.
SPP zároveň trvá na svojom dlhodobom stanovisku, že tzv. Duckého zmenky boli všetky podvodne vydané a všetky sú neplatné bez výnimky. „Zatiaľ nebola naša spoločnosť zaviazaná uhradiť žiaden nárok z tzv. Duckého zmeniek. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP,“ dodala spoločnosť.