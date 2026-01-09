V Stupave vymenia po štyridsiatich rokoch výkonový transformátor vyrobený ešte v Sovietskom zväze

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) pokračuje v modernizácii kritickej infraštruktúry a v elektrickej stanici v Stupave v týchto týždňoch začína výmenu výkonového transformátora, ktorý slúžil dlhé štyri desaťročia. Projekt je súčasťou širšej investície SEPS do nových technológií, na ktorú získala finančnú podporu Európskej únie v rámci medzinárodného projektu Danube InGrid.
Doterajší výkonový transformátor s označením T401, ktorý bol vyrobený v bývalom Sovietskom zväze v roku 1985 a v prevádzke od roku 1986, bude nahradený novým zariadením s vyšším výkonom. Pôvodný transformátor mal výkon 250 MVA a prevádzkoval sa v kombinácii napätí 400/110/10,5 kV. Nový transformátor typu 400/110/33 kV s výkonom 350 MVA prinesie vyšší transformačný výkon a prispeje k zlepšeniu kvality a bezpečnosti dodávky elektriny v uzlovej oblasti Bratislavského kraja.
Inštalujú aj nové tlmivky
Montáž nového transformátora sa začne v nasledujúcich týždňoch a jeho uvedenie do prevádzky s pripojením do elektrickej siete je plánované na apríl 2026. Spolu s týmto zariadením SEPS inštaluje aj nové kompenzačné tlmivky s celkovou kapacitou 2×45 MVAr. Tieto tlmivky umožnia efektívnejšiu kompenzáciu jalového výkonu, čo zlepší schopnosť regulovať napätie v prenosovej sústave a tým posilní stabilitu celej siete.
SEPS dokončila kľúčové práce, výstavba novej stanice Vajnory zásadne zmení energetiku regiónu
Elektrická stanica v Stupave prechádza nielen modernizáciou, ale aj rozširovaním svojich kapacít. Koncom roka 2025 tam boli dokončené stavebné práce na novom elektrickom poli, ktoré spolu s výstavbou elektrického poľa v ESt Podunajské Biskupice umožnia napojenie novej 400 kV elektrickej stanice Vajnory. Tá sa stane dôležitým energetickým uzlom, ktorý prepojí prenosovú a distribučnú sústavu a zároveň zvýši flexibilitu a spoľahlivosť dodávok elektriny.
Inteligentná a flexibilná sieť
Výmena transformátora a rozširovanie elektrických polí v Stupave sú realizované v rámci projektu Danube InGrid, ktorý je zaradený medzi Projekty spoločného záujmu Európskej únie (PCI). Projekt je finančne podporený z Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility), spravovaného Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).
Jeho hlavným zámerom je vybudovanie inteligentnej a flexibilnej prenosovej siete v strednej a východnej Európe, ktorá umožní širšiu integráciu výroby energie z obnoviteľných zdrojov pri zachovaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok.