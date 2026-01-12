Tisíce ľudí sčítavali vtáctvo pri zimných kŕmidlách, konal sa 3. ročník Vtáčej hodinky

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko organizovala uplynulý víkend 3. ročník celoslovenského sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách nazvaného Vtáčia hodinka, do ktorého sa zapojilo viac ako 5 000 účastníkov, ktorí vykonali vyše 3 500 sčítaní a spoločne pozorovali 124-tisíc vtákov.
Ako ochranárska mimovládka v tejto súvislosti uviedla, ide o rekordnú účasť, pričom význam podujatia spočíva v sledovaní a skúmaní prírody a starostlivosti o ňu. Z priebežných výsledkov je podľa ochranárov možné predpokladať, že prvé miesto v početnosti aj frekvencii výskytu bude patriť sýkorke veľkej. Účastníci podujatia však majú čas odoslať výsledky svojich sledovaní do 18. januára.
„Tento rok medzi zaujímavé pozorovania patrí napríklad záznam penice čiernohlavej, druhu, ktorý u nás bežne nezimuje a ku kŕmidlu ju prilákali jablká. Podobne ornitológov prekvapilo pozorovanie inak plachého druhu, holuba plúžika v kŕdli s hrdličkami, a ukázali sa aj vzácne chochláče severské,“ uviedli ochranári.
Počasie podľa nich ovplyvnilo návštevnosť kŕmidiel. „Silný vietor v nedeľu 11. januára znížil počet vtákov, naopak, chlad a sneh spôsobili častejšie pozorovania drozdov, červienok a sojok v okolí kŕmidiel. Ornitológovia zaznamenali nárast v pozorovaniach drozdov čiernych, ktoré sa objavili v 61,8 percenta sčítaní, čo je takmer o štvrtinu viac ako vlani. Mierny nárast v pozorovaniach drozdov zaznamenali aj v Česku,“ zdôraznila mimovládka.
Počas podujatia dobrovoľníci sčítavali vtáky v mestských parkoch aj na dedinských kŕmidlách, v záhradách rodinných domov aj na komunitných priestranstvách. „Pri tom sa účastníci učili spoznávať vtáky a zároveň získavali praktické skúsenosti o správnom prikrmovaní, o vhodnej potrave a o tom, ako možno vtákom v zime čo najlepšie pomôcť,“ dodali ochranári.