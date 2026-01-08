Adresná energopomoc je už na ceste, energopoukážku dostanete len ak hodnota pomoci za tri mesiace presiahne päť eur

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou poštou spustilo proces generovania a distribúcie energopoukážok na čiastočnú kompenzáciu zvýšených cien tepla a teplej vody dodávanej prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla (CZT) pre slovenské domácnosti. Ide o súčasť adresnej energopomoci zameranej na zmiernenie dopadov rastúcich cien energií. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva.
Energopoukážky sú určené domácnostiam využívajúcim centrálne zásobovanie teplom a teplou vodou, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky na poskytnutie pomoci. Domácnosti nemusia o pomoc žiadať, ak majú nárok na energopomoc.
Distribúcia poukážok
Distribúcia poukážok sa uskutoční postupne po celom Slovensku cez služby Slovenskej pošty, pričom celý proces generovania a distribúcie potrvá približne dva týždne. Hodnota energopoukážky predstavuje jednu štvrtinu kompenzácie za obdobie troch mesiacov na rok 2026.
Výška poukážky závisí od podlahovej plochy bytu podľa údajov z katastra nehnuteľností a od cenovej lokality dodávateľa tepla pre konkrétny objekt. Výpočet kompenzácie zohľadňuje tiež údaje o spotrebe a cene tepla od dodávateľov.
Nasledujúce vydanie energopoukážok je plánované po prvom prehodnotení nároku na energopomoc v apríli 2026.
Ako sa poukážky zasielajú?
Poukážky sa zasielajú na adresu trvalého pobytu vo forme poštových poukazov, ktoré je možné preplatiť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Poukážky budú vystavené len ak hodnotu pomoci za tri mesiace presiahne päť eur, ich platnosť je 45 dní. V prípade straty poukážky Slovenská pošta vystaví druhopis s rovnakou platnosťou.
Adresátom poukážky je najstarší člen energetickej domácnosti, pričom ak v byte žije viac osôb s trvalým pobytom, uprednostní sa osoba mladšia ako 60 rokov, aby sa odbremenili starší občania. Ak žijú na adrese iba neplnoleté osoby, adresátom je zákonný zástupca. Pokiaľ na adrese nie je trvalý pobyt nikto, adresátom bude majiteľ bytu.
Kto môže poukážku prevziať?
Poukážku môže prevziať uvedený adresát alebo oprávnený prijímateľ podľa pravidiel Slovenskej pošty, ako napríklad manžel či manželka, opatrovník, rodič za maloletého alebo splnomocnenec.
Podrobné informácie o energopoukážkach, podmienkach ich poskytnutia a mechanizme uplatnenia sú k dispozícii na www.energopomoc.sk. V prípade otázok môžu občania kontaktovať infolinku Ministerstva hospodárstva SR na čísle 02/3300 3300 alebo príslušné pracoviská okresných úradov.