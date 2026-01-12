Opozícia obviňuje Tarabu zo zrady slovenských záujmov, projekt elektrárne má podľa nej slúžiť Maďarsku – VIDEO

Minister životného prostredia Tomáš Taraba podľa Progresívneho Slovenska a Demokratov opäť koná v rozpore so záujmami Slovenska a v prospech Maďarska.
„Je naozaj neuveriteľné, kam až je schopný zájsť pri zrádzaní slovenských záujmov, a samozrejme, pre svoj vlastný osoh. V prípade Gabčíkova sme boli šokovaní, prečo chce slovenský minister životného prostredia z ničoho nič dobrovoľne odovzdávať polovicu elektrickej energie, ktorá sa vyrobí v elektrárni Gabčíkovo, do rúk Viktora Orbána. Dnes vidíme, že to nebola náhoda. Novinárske zistenia naznačujú, že stopy zvláštneho konania okolo Tarabovej prečerpávacej elektrárne opäť smerujú do Maďarska,“ vyhlásila podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredieTamara Stohlová.
Sporný projekt prečerpávacej elektrárne
Dodala, že už rok sa pýtajú, prečo Taraba tak veľmi pretláča tento drahý projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec – Látky, ktorý pre Slovensko a jeho občanov nemá zmysel, špeciálne v období konsolidácie.
Projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec - Látky ide perfektne, tvrdí Taraba - FOTO
Štát chce vyvlastňovať, vstupovať na pozemky ľudí a míňať desiatky miliónov eur ešte skôr, ako by Taraba ukázal jediný dôkaz, že táto investícia je potrebná, zmysluplná a že bude návratná, hovorí Stohlová. Kto však prečerpávaciu vodnú elektráreň chce a potrebuje, je maďarská vláda Viktora Orbána, keďže Maďarsko vo veľkom buduje solárne parky.
„Viktor Orbán na tom má navyše aj osobný záujem, lebo jeho zať vo veľkom podniká v rámci tohto sektora. Maďarsko na svojom území nemá prečerpávačku kde postaviť a má aj skúsenosť s odporom verejnej mienky voči tomu,“ poukázala Stohlová.
Dodala, že maďarské opozičné aj provládne médiá už otvorene informujú o možnosti spoločného projektu a menujú práve prečerpávačku Málinec – Látky. Záujem o elektrinu z prečerpávačky zo zahraničia potvrdili aj Slovenské elektrárne a priamo maďarský záujem konkretizoval šéf Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Objavujú sa informácie, že vlády o tejto možnosti rokujú v súvislosti s uzatvorením diskusie okolo nedostavaného vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros.
Tvrdé obvinenia a výzva ministrovi
„Vyzerá to tak, že keď Tarabovi nevyšla táto láskavosť pre Viktora Orbána, že by mu Slovensko odovzdávalo polovicu elektrickej energie vyrobenej v Gabčíkove, tak mu je teraz ochotný obetovať Podpoľanie. Ľuďom chce vyvlastňovať majetky bez toho, aby sa im pozrel do očí, mocensky a bez debaty. Koná v záujme Maďarska, no maďarskú menšinu žijúcu na Slovensku je ochotný kedykoľvek hodiť cez palubu,“ dodala poslankyňa. Tarabu vyzvala, aby prestal konať proti záujmom Slovenska.
„Akékoľvek kšefty, ktoré ste si cez nejaké svoje maďarské kontakty dohodli, nestoja za to, aby sa ľudia na Slovensku museli skladať na túto drahú investíciu, prichádzali o svoje domovy a museli čeliť vašej šikane,“ adresovala šéfovi envirorezortu.
Demokrati spúšťajú hromadnú pripomienku, chcú zastaviť prečerpávačku Málinec – Látky za viac ako dve miliardy eur – FOTO
Enviroexpert strany DemokratiMichal Kiča pripomenul, že sa opakovane pýtal, pre koho sa má prečerpávacia elektráreň za približne dve miliardy eur stavať. „Doteraz sme nevideli štúdiu realizovateľnosti, hoci to uložila Tarabovi Ficova vláda v decembri 2024,“ upozornil.
V dokumentoch, ktoré sa týkali sa toho, že Slovensko má odovzdávať polovicu elektrickej energie z Gabčíkova Maďarsku, bolo okrem iného napísané, že Maďarsko má eminentný záujem na realizácii prečerpávacej vodnej elektrárne na Ipli. „Čiže za dve miliardy eur ideme realizovať zámer, ktorý Slovensko nepotrebuje, respektíve k tomu nemáme žiadne štúdie a dokumenty, ktoré uložila vypracovať vláda, ale vieme, že má na tom eminentný záujem Maďarsko,“ zhrnul Kiča.