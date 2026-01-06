Kedy a ako bude vyplatená energopomoc a kto dostane energopoukážku? Pri výpočte bonity do hry vstupuje aj koeficient

Štát už v tomto roku nepomôže domácnostiam s účtami za energie celoplošne, ale do hry vstúpila adresná energopomoc. Bude poskytovaná dvoma spôsobmi a to podľa toho, aký druh energie odoberáte.
Ak by podľa vlády nebola prijatá žiadna pomoc, koncová cena elektriny pre oprávnené energetické domácnosti zvýšila o cca 22 percent, koncová cena dodávky plynu o takmer 30 percent. Poskytnutím energopoukážok na teplo sa vo všetkých domácnostiach s nárokom na energopomoc pokryje nárast nákladov na teplo z centrálneho zásobovania teplom o takmer 30 percent.
Ceny elektriny, plynu a tepla budú pre zraniteľných odberateľov zastropované. Vláda schválila aj adresnú energopomoc
Kto má nárok na adresnú energopomoc?
Ako informuje ministerstvo hospodárstva na webe energopomoc.sk, prijímateľom adresnej energopomoci je energetická domácnosť tvorená jednou alebo viacerými osobami s trvalým pobytom v rodinnom dome alebo byte a na rovnakej adrese, ako je adresa odberného miesta, a ktorá je zároveň odberateľom pre vlastnú spotrebu poskytovaných druhov dodávaných energií, ako elektriny, plyn a teplo dodávané prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla (CZT).
Čím menej spotrebujete, tým menej zaplatíte. ÚRSO pripravuje zásadnú zmenu v spôsobe účtovania elektriny
Ako sa počíta bonita domácnosti?
Nárok na energopomoc majú domácnosti, ktorých bonita nepresahuje 1930 eur. Počíta z celkového príjmu rodiny z obdobia od júla 2024 do júna 2025, ktorý sa vydelí koeficientom podľa počtu členov rodiny, ktorý majú na odbernom mieste trvalé bydlisko.
Koeficient nie je pre každého člena rodiny rovnaký – prvý dospelý člen domácnosti má koeficient 1, ďalší členovia nad 14 rokov majú koeficient 0,7, deti do 14 rokov majú koeficient 0,5. Do spoločnej tzv. energetickej domácnosti sa počíta každý, kto má v danej domácnosti nahlásený trvalý pobyt.
Príklad výpočtu bonity domácnosti
V prípade rodiny kde je príjem rodičov spolu 3300 eur a majú jedno dieťa do 14 rokov, by bol súčet koeficientov 2,2. Výsledok delenia je 1500 eur, čo je menej ako 1930 eur a domácnosti vzniká nárok na energopomoc. V prípade bezdetnej rodiny s rovnakým príjmom by bol súčet koeficientov 1,7 a výsledkom delenia by bola suma 1941,18 eura a takáto domácnosť nárok na energopomoc nemá.
Pri výpočte príjmu na stanovenie bonity energetickej domácnosti sa použijú hodnoty, ktoré sú evidované ako príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti, dividendy a tiež dôchodky (starobný, invalidný, výsluhový, sirotský…). Nezohľadňuje sa nemocenské (vrátane materskej), príjmy z 2. piliera, 13. dôchodok, účelové dávky z úradu práce, ako ani úrazové, garančné poistenie či poistenie v nezamestnanosti a tiež príjmy z prenájmov.
Ako zistím, či mám nárok na adresnú energopomoc?
