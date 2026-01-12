Poľsko je podľa ministerky Sakovej kľúčovým partnerom Slovenska pri diverzifikácii dodávok plynu

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková a poľský minister pre energetiku Miłosz Motyka spolu so svojimi delegáciami v pondelok diskutovali o diverzifikácii dodávok plynu, efektívnom využívaní existujúcej infraštruktúry a výmene skúseností pri príprave nových jadrových projektov. Cieľom stretnutia bolo prehĺbenie spolupráce v oblasti energetiky, so zameraním na plynárenstvo a jadrovú energetiku
Témou rokovaní bola aj spolupráca prepravcov a dodávateľov plynu oboch krajín, pričom ministerka Saková zdôraznila význam regionálnej spolupráce pre energetickú bezpečnosť Slovenska. Poľsko je podľa nej kľúčovým partnerom pre diverzifikáciu plynových zdrojov aj rozvoj jadrovej energie. Obaja ministri sa zhodli, že cieľom je vytvoriť komerčne životaschopné a cenovo konkurencieschopné riešenia, ktoré zabezpečia stabilný a bezpečný prístup k energiám pre slovenské domácnosti a priemysel aj po zásadných zmenách v európskom energetickom prostredí.
Slovensko ako vnútrozemská krajina bez priameho prístupu k LNG terminálom a po ukončení tranzitu plynu cez Ukrajinu čelí zvýšeným výzvam v oblasti bezpečnosti dodávok a cenovej stability. Diverzifikácia zdrojov a prepravných trás je preto prioritou slovenskej energetickej politiky. Poľsko pritom zohráva kľúčovú úlohu ako dôležitý partner a sprostredkovateľ plynových dodávok do strednej Európy. Diskutovalo sa o dodávkach plynu cez poľské LNG terminály, využívaní slovenskej infraštruktúry pre prepravu plynu na Ukrajinu, spolupráci s americkými producentmi LNG a plánovanej návšteve poľských energetických zariadení v roku 2026.
Obe krajiny tiež zdôraznili význam jadrovej energetiky ako stabilného a nízkouhlíkového piliera ich energetických mixov. Slovensko ponúka svoje dlhoročné skúsenosti zo všetkých fáz jadrového cyklu a ocenilo ambiciózny jadrový program Poľska. Ministerka Saková sa s ministrom Motykom zhodli na potrebe úzkej spolupráce na úrovni Európskej únie najmä pri presadzovaní rovnakých podmienok pre nízkouhlíkové technológie, primeraného financovania a regulačných požiadaviek bola ďalším predmetom diskusie.
Rokovania nadväzujú na predošlé bilaterálne diskusie na pôde Rady EÚ pre energetiku a medzinárodné podujatie P-TEC v Aténach. Slovensko je aktívne zapojené do iniciatív na posilnenie severojužných plynových koridorov. Obidve krajiny potvrdili záujem pokračovať v intenzívnom dialógu a prehĺbiť spoluprácu aj pripravovaným Memorandom o porozumení medzi vládami SR a Poľska.