SaS žiada odstúpenie Sakovej, energopomoc prináša namiesto riešení "totálny paškvil" - VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyjadrila ostrú kritiku voči systému energopomoci, ktorý po 770 dňoch predstavila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Podľa SaS ide o systém plný absurdít, ktorý na jednej strane odoprel pomoc tisícom ľudí, na druhej strane ju pridelil tým, ktorí ju vôbec nepotrebujú.
Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že systém energopomoci, ktorý sa spája s platformou Hlas, je znovu príkladom toho, kde sa podľa jeho slov buď kradne, alebo sa zle vládne.
Stovky ľudí nedostali pomoc spravodlivo
Gröhling pripomenul, že SaS spustila emailovú adresu energochaos@sas.sk, na ktorú za jediný deň prišli stovky e-mailov od ľudí, ktorí nedostali pomoc spravodlivo. Žiada okamžité odstúpenie ministerky Sakovej a vyčíta jej vláde absenciu prechodného obdobia na úpravu trvalých pobytov.
Energopomoc alebo energolotéria? SaS kritizuje systém ministerstva hospodárstva ako chaotický a nespravodlivý
Poslanec kritizuje aj pokusy Hlasu situáciu riešiť prílepkami, ktoré podľa neho len odhaľujú chaos v systéme. Vyzdvihol, že ak poslanci Hlasu hovoria o rekonštrukcii vlády, mali by začať od seba a namiesto toho, aby sa vyhovárali, ministerka Saková by mala skončiť.
Gröhling pridal aj príklad od občianky z Košíc, kde mama vychovávateľka pracuje na 80 % úväzok za plat 880 eur, manžel je zdravotne nezamestnaný a ich dcéry sú školopovinné, no pomoc nedostali.
Ďalšie nedostatky
Tímlíder SaS pre hospodárstvo Karol Galek tvrdí, že Saková namiesto riešenia priniesla „totálny paškvil“, pričom nariadenie pred Vianocami označil za nepoužiteľné. Galek kritizuje nelogické pravidlá, napríklad že ľudia získajú pomoc na elektrinu, ale nie na plyn, a tiež neprehľadnosť ohľadom hodnotenia podľa trvalých pobytov, keďže nariadenie platí od 8. decembra, no posudzuje sa stav k 27. novembru.
Energopomoc podľa Jakaba priniesla viac neistoty než riešení, najostrejšie však kritizuje samotnú cenu elektriny
Podpredseda SaS Marián Viskupič poukázal na kompletné zlyhanie systému vrátane jeho nastavenia a obsluhy. Uvádza, že call centrum za 2,2 milióna eur je prakticky nedostupné a v prípade kontaktu občania smerujú na 72 okresných úradov, čo je ďalšia mašinéria so zbytočnými nákladmi. IT systém, ktorý mal situáciu zjednodušiť, stál 15 miliónov eur a nefunguje. Viskupič zdôrazňuje, že občania platia za energie dvakrát – cez faktúry aj cez dane na energopomoc – a výsledkom je nespravodlivosť a chaos.
Máte nárok na energopomoc? Štát spustil stránku, kde si to môžete overiť.
SaS bude pokračovať v zbere podnetov a vyzýva na okamžitú nápravu. Strana označila zlyhanie za rozsiahle a vyjadrila požiadavku na vyvodenie zodpovednosti, vrátane odstúpenia ministerky Sakovej a vyzvala vládu k zodpovednosti za situáciu, ktorá podľa nich spôsobila chaos v najťažšom období roka.
Ministerstvo hospodárstva v pondelok 8. decembra spustilo stránku www.energopomoc.sk/overenie-energopomoci kde sa dá jednoducho zistiť, či občanom s nákladmi na elektrinu, plyn či teplo od 1. januára 2026 pomôžu verejné rozpočty. Nárok na energopomoc majú domácnosti, ktorých bonita nepresahuje limit 1 930 eur. Bonita sa počíta z celkového príjmu rodiny, ktorý sa vydelí koeficientom podľa počtu členov rodiny, ktorý majú na odbernom mieste trvalé bydlisko.